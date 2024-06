Zirkzee e Fofana, scatto sul mercato del nuovo Milan di Paulo Fonseca

Milan-Zirkzee sì con la clausola da 40 milioni. Si lima sulle commissioni

Dopo giorni di voci alternative (Sesko), indiscrezioni su piani B (Gimenez), suggestioni (Lukaku, Dovbyk, Broja: quest'ultimo però potrebbe essere un'opzione come bomber di riserva), il Milan scopre le carte su quello che è sempre stato il suo primo obiettivo sul mercato attaccanti: Joshua Zirkzee.

Il Bologna è stato informato che il club rossonero attiverà la clausola da 40 milioni per l'attaccante olandese (mentre la società felsinea ha raffreddato il riscatto da 10 milioni di Alexis Saelemaekers, autore di un ottima stagione con 32 presenze, 4 gol e 3 assist).

Resta da superare solo un ostacolo prima di annunciare il colpo di mercato: i 15 milioni di commissioni chiesti dall'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian. L’obiettivo è scendere sotto quota 10 mln.

Calciomercato Milan, le parole di Fabregas su Fofana rossonero

Il gioiello del Bologna, che andrebbe a comporre un trio d'attacco esplosivo come talento con Leao e Pulisic, sarà uno degli acquisti di qualità dell'estate rossonera. Il Milan (che annuncerà Paulo Fonseca probabilmente la prossima settimana) lavora anche su un difensore centrale (lontano il granata Alessandro Buongiorno, la pista calda porta al Napoli di Antonio Conte, ma al momento i 50 milioni di valutazione del Torino frenano tutti), un terzino destro (Emerson Royal del Tottenham e Matty Cash dell'Aston Villa piacciono ma le richieste dei club inglesi sono alte) e un centrocampista centrale che faccia da diga davanti alla retroguardia (dopo una stagione con tanti gol fatti, ma troppe reti prese). Su questo punto da settimane il primo nome è quello di Youssouf Fofana, perno del Monaco (con contratto in scadenza nel 2025) e della nazionale francese. E Cesc Fabregas al poadcast Planet Premier League della BBC ha raccontato: "Conosco Fofana, abbiamo giocato insieme. Non ho mai sentito parlare di un interesse del Manchester United, ma ho sentito che andrà al Milan perché il nuovo allenatore arriverà dalla Francia e sarà Paulo Fonseca. Si conoscono, vedremo".

Milan, niente sconti all'Atalanta per De Ketelaere

Fronte De Ketelaere: l'Atalanta vuole trattare sui 22 milioni di riscatto (da esercitare entro il 15 giugno), ma il Milan non fa sconti. Se la Dea non verserà la cifra concordata un anno fa, il club rossonero cercherà compratori dall'estero (in Premier League si conta che possa avere mercato) per un giocatore quest'anno protagonista di un'ottima stagione tra gol (14) e assist (11).