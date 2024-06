Camarda-Milan rinnovo. Il baby bomber firma dopo lo show con l'Italia Under 17

Francesco Camarda-Milan rinnovo di contratto triennale

Francesco Camarda rinnova con il Milan. Manca solo l'ufficialità, ma il club rossonero ha trovato l'accordo con l'attaccante per un contratto triennale, fino al 30 giugno del 2027. Una fumata bianca che rappresenta un colpo importante per la società di via Aldo Rossi, che ha blindato il suo baby bomber (classe 2008, il 10 marzo ha compiuto 16 anni) da tempo nel mirino di top club europei: il Borussia Dortmund finalista di Champions sognava di prenderlo, ma il giovane talento italiano era anche sul taccuino del Manchester City di Pep Guardiola (e ultimamente si parlava anche dello United).

Chi è Francesco Camarda, baby attaccante del Milan e predestinato del calcio italiano. Mvp dell'Europeo Under 17 vinto dalla Nazionale italiana

Il 16enne Camarda è un predestinato del calcio italiano, come noto il 25 novembre 2023 era entrato nella storia della serie A esordendo a 15 anni e 8 mesi (più giovane di tutti i tempi) nel finale di Milan-Fiorentina (entrato all'83°al posto di Luka Jovic), con una seconda apparizione la settimana successiva in Milan-Frosinone.

Francesco Camarda (foto Lapresse)



E poche settimane prima, aveva fatto il giro del web la spettacolare rovesciata in Milan-Psg della Youth League (la Champions primavera, guarda qui) che a molti aveva ricordato quella di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium di Torino con la maglia del Real Madrid contro la Juventus (tra gli applausi del pubblico bianconero). Gol d'autore arrivato dopo la doppietta del turno precedente con il Newcastle.

E il finale di stagione è stato ancora più trionfale per Francesco Camarda, grazie alle due reti spettacolari nella finale dell'Europeo Under 17 vinta 3-0 dall'Italia contro il Portogallo: la prima delle due - che fissa il punteggio momentaneamente sul 2 a 0 - è un gioiello: semina Edgar Mota, evita in dribbling Rui Silva e infila il portiere sul primo palo. Quattro gol in 5 partite per lui nella massima rassegna continentale giovanile (con tanto di rigore decisivo tirato contro l'Inghilterra) e il premio di Mvp del torneo.



Milan, Camarda verso l'Under 23 rossonera allenata da Daniele Bonera

La prossima stagione di Francesco Camarda? A poco più di 16 anni per molti ragazzi sarebbe già un traguardo giocare con la maglia della Primavera, ma lui lo ha già fatto quest'anno (un 2008 contro avversari per lo più del 2005) segnando 13 gol e per lui il Milan pensa all'inserimento nell'Under 23 allenata da Daniele Bonera che spera di partecipare al prossimo campionato di Lega Pro (serve che una delle sessanta partecipanti non si iscriva, lasciando quindi il posto libero al Milan): sarebbe un'esperienza importante nel cammino verso l'inserimento in pianta stabile nella prima squadra rossonera.