Camarda gol in rovesciata (come Cristiano Ronaldo) in Milan-Psg. Guardate!

Camarda da standing ovation: gol in rovescia 'alla Cristiano Ronaldo' per l'attaccante del Milan contro il Psg

Camarda gol in rovescia: Milan-Psg show in Youth League

Francesco Camarda illumina Milan-Psg. Un gol bellissimo (del momentaneo 2-0) quello segnato dal giovanissimo attaccante rossonero (classe 2008) nel match della Champions Primavera (la Youth League): cross dalla destra di Scotti e lui si alza in aria con una rovesciata spettacolare che non dà scampo al portiere francese Mounquet. A proposito di Milan-Psg: qui dove seguire il match di Champions in tv e streamkng.

Camarda gol in rovesciata in Milan-Psg... 'alla Cristiano Ronaldo'

La rete di Camarda ad alcuni ha ricordato quella celebre che siglò Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium di Torino con la maglia del Real Madrid contro la Juventus tra gli applausi del pubblico bianconero (che pochi mesi dopo lo accolse come suo nuovo idolo). E anche nel caso del giovane attaccante milanista, il pubblico del Puma House of Football al Vismara - magari non numeroso come in quel match di Champions - si è entusiasmato per la prodezza di un talento che per molti addetti ai lavori è considerato un vero e proprio predestinato.

Non sfugga infatti che malgrado abbia a mala pena 15 anni già è protagonista con la Primavera di Ignazio Abate.



Il gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo in Juventus-Real Madrid



E chissà che già quest'anno - magari in Coppa Italia (2 gennaio 2024 Milan-Cagliari a San Siro) - per Francesco Camarda non arrivi la convocazione anche in prima squadra (dopo quella in amichevole pre-campionato a Milanello contro il Trento). La certezza è che Camarda ha segnato grappoli di gol nelle rappresentative giovanili. Senza andare troppo indietro nel tempo: 22 reti in 25 partite con l'Under 15 e 22 in 18 match con l'Under17. Ques'anno? Siamo già a 6 gol in 10 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League (doppietta in Milan-Newcastle). Malgrado non sia sempre stato titolare.

Camarda gol in rovesciata in Milan-Psg





Camarda, Manchester City di Guardiola sul gioello rossonero. Ma il Milan è pronto a blindarlo

Nelle passate settimane era circolare indiscrezioni sull'interesse di Manchester City di Guardiola e il Borussia Dortmund per Francesco Camarda. Il Milan però non ha rimore di perderlo e quando il 10 marzo 2024 l'attaccante rossonero compirà 16 anni per lui sarà pronto un contratto triennale (il massimo consentito dalle norme federali), ben sapendo che il grande sogno di Francesco è quello di diventare la stella di diamente del Diavolo in futuro.

Camarda, i due gol in Milan-Newcastle





E INOLTRE...