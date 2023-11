Milan-PSG dove vederla tv-streaming: Sky, Mediaset, Canale 5 o Prime Video?

Milan al secondo esame Psg: il primo è andato malissimo (3-0 al Parco dei Principi, qui le pagelle della partita), la squadra rossonera è in crisi (sconfitta con l'Udinese che ha portato l'Inter a +6 e la Juventus a +4 in campionato) e non può sbagliare la sfida di San Siro contro l'ex Gigio Donnarumma (contestazione annunciata da parte dei tifosi).

Perdere contro il Paris Saint Germain (5 vittorie consecutive per Mbappe e compagni tra campionato e Champions) porterebbe a una eliminazione probabile dalla Champions League. Serve un risultato positivo (qui la decisione del Milan sulla panchina di Pioli) in ottica qualificazione agli ottavi di finale, molto meglio una vittoria vista la classifica che vede Giroud e compagni a quota 2 punti, con Borussia Dortmund-Newcastle a 4 (si sfidano in Germania dopo la vittoria per 1-0 dei vice-campioni di Bundesligaa sul campo dei Magpies) e la squadra di Luis Enrique a 6.

Milan-Psg dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire la partita di Champions League dei rossoneri.

Milan-Psg dove vederla in tv

Milan-Psg sarà trasmessa in diretta tv in chiaro martedì 7 novembre 2023 dalle 21 su Canale 5. La partuta sarà anche in pay tv sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Milan-Psg dove vederla in streaming

La sfida di Champions League di San Siro tra Milan e Psg andrà anche in diretta streaming sempre dalle 21 su Sky Go, Now e Mediaset Infinity+

Milan-Psg probabili formazioni

Molti dubbi sulla formazione del Milan a causa della condizioni fisiche di alcuni giocatori rossoneri: c'è comunque ottimismo sul recupero di Theo Hernandez e Pulisic, mentre Loftus-Cheek dovrebbe tornare dal primo minuto dopo il rientro nel finale del match perso contro l'Udinese. Krunic o Adli a centrocampo? Rade sembra favorito. In attacco con Capitan America i titolari Giroud-Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.