Psg-Milan: Leao non brilla al cospetto di Mbappè. Theo spento. Pagelle

Psg-Milan 3-0, le pagelle

Maignan voto 6. Si allunga sul tiro che porta poi al 2-0 di Kolo Muani senza riuscire a disinnescarlo del tutto, assolutamente incolpevole sul primo e terzo gol. Fa una parata mostruosa deviando sul palo un tiro a botta sicura di Mbappè

Kalulu voto 5,5. Gioca in sicurezza la prima mezz'ora, poi quando Mbappè sale in cattedra si fa dura. Nella ripresa passa al centro della difesa e fa il suo, almeno sino ai minuti finali quando tutto il Milan affonda.

Thiaw voto 5. Prende subito un'ammonizione per un'indecisione non troppo diversa da quella che gli è costata il rosso con Kean durante Milan-Juve. Fatica quando gli attaccanti del Psg ingranano la quinta.

Calabria voto 6. Entra bene a inizio secondo tempo e limita i danni malgrado della sue parti giri l'urgano Kylian.

Tomori voto 5. Ubriacato da quel marziano di Mbappè sul gol dell'1-0. Battuto da Dembélé nell'1 contro 1 in campo sull'azione del 2-0 poi annullato al Psg (per fallo a centrocampo). Ci mette tanta grinta, ma non basta a evitare il naufragio rossonero. (dal 90' KJAER S.V.)

Theo Hernandez voto 4,5. In affanno sul fronte difensivo, mai pericoloso in attacco. Spento.

Musah voto 5,5. Non mancano corsa e impegno, ma alla distanza viene sovrastato dall'onda parigina. (dal 76' POBEGA S.V.)

Krunic voto 4,5. Nulla in fase di costruzione, prende subito un'ammonizione che pesa nella gestione del suo match. Sembra crescere pian-piano sul fronte difensivo nella prima mezz'ora. Poi crolla come tutti quando il Psg sale di giri. (dal 76' ADLI S.V.)

Reijnders voto 5. Poca qualità dall'olandese (salvo il bellissimo tunnel ad Ugarte che dà il là a una bella azione offensiva rossonera chiusa da un tiro di Leao) che non riesce a incidere in mezzo al campo. Si perde l'uomo sull'1-0 di Mbappè

Pulisic voto voto 5. Parte bene e quando gli arriva il pallone tra i piedi è intraprendente. Cala alla distanza e a inizio ripresa quando si trova davanti a Donnarumma tenta un assist a Giroud. Sbagliandolo

Giroud voto 5,5. Marquinhos e Skriniar gli alzano il muro. Poche chance per Olivier, anche perchè la squadra lo mette quasi mai in condizione di essere pericoloso

Leao voto 5,5. Qualche guizzo, ma non fa saltare la difesa mai la difesa del Psg. Troppo poco al cospetto di Mbappè

PSG-Milan 3-0 Tabellino

Skriniar e Giroud (foto Lapresse)



Marcatori: 32' Mbappé, 53' Kolo Muani, 89' Lee

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (dal 93' Mukiele), Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte (dal 71' Fabian Ruiz), Vitinha; Dembele (dal 71' Lee), Kolo Muani (dal 82' Ramos), Mbappé. All. Luis Enrique. A disposizione: Lettelier, Tenas, Ramos, Danilo, Soler, Barcola. All. Luis Enrique

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw (dal 46' Calabria), Tomori (dal 90' Kjaer), Theo; Musah (dal 77' Pobega), Krunic (dal 77' Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Florenzi, Bartesaghi; Jovic, Chaka Traore. All. Pioli

Arbitro: Slavko Vinčić

Ammoniti: 4' Thiaw, 7' Krunic, 15' Hakimi, 61' Tomori, 62' Kalulu

Recupero tempo: 2' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo