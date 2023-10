Psg-Milan, Jovic ko nel riscaldamento. Pioli era senza cambi in attacco

Milan, Jovic si fa male durante il riscaldamento. Pioli: "Ha sentito qualcosina all'adduttore"

"Ha sentito qualcosina all'adduttore. Non lo so, non ho parlato ancora né con lui e né con il dottore", le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sull'infortunio subito da Luka Jovic mentre si riscaldava a bordocampo durante PSG-Milan. Un ko che ha tolto qualsiasi soluzione di cambio in attacco per l'allenatore rossonero nel secondo tempo della sfida giocata al Parco dei Principi viste le assenze di Chukwueze e Okafor, oltre a Luka Romero che non è in lista Champions (a parte il giovane talento della Primavera Chaka Traore).

Infermeria Milan, da Chukwueze a Loftus Cheek

In attacco è fuori anche Samuel Chukwueze durante la pausa per le nazionali si è fatto male mentre era con la Nigeria riportando una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: l'ex Villarreal ha già saltato Milan-Juventus e Paris Saint Germain, dovrebbe stare fuori anche con Napoli, Udinese, Psg (ritorno di Champions a San Siro il 7 novembre) e probabilmente Lecce (ultimo match prima della sosta).

A Parigi era assente anche Noah Okafor, ma il problemino (affaticamento muscolare) non sembra grave e alla vigilia della partita di Champions League col Psg, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli aveva manifestato la sicurezza di avere l'attaccante svizzero a disposizione contro il Napoli nel posticipo di domenica sera.

In vista della sfida di campionato ci sarà da capire nei prossimi giorni se sarà possibile recuperare a centrocampo Ruben Loftus Cheek (si era fermato alla mezz'ora della sfida contro la Lazio del 30 settembre): l'assenza dell'ex Chelsea si è sentita a centrocampo nelle due partite contro Juventus e Psg. Out anche il vice-Maignan, Marco Sportiello che probabilmente tornerà disponibile dopo la sosta per le nazionali. Oltre a Ismael Bennacer che prosegue il suo percorso di recupero dopo l'infortunio nel derby di Champions dello scorso maggio.