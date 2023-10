Psg-Milan 3-0. Calabria: "Chi non ci crede stia a casa". Pioli: "Ha sbagliato"

Psg-Milan 3-0, Calabria: siamo stati tanto sbilanciati

"C'è del rammarico per le prime due partite, oggi loro sono stati più forti e molto organizzati, con giocatori pronti. Noi non stiamo finalizzando le nostre occasioni. Hanno davanti un fenomeno che al primo tiro fa gol, a noi questo sta mancando. C'è rammarico per le prime due, potevamo fare più punti", le parole di Davide Calabria a Prime Video dopo la sconfitta del Milan per 3-0 sul campo del Psg. Il Milan non ci ha messo del suo... "Sì, penso di sì, potevamo fare meglio anche con la palla e siamo stati anche tanto sbilanciati, accettando l'uno contro uno contro questi giocatori. A caldo è difficile analizzare bene. Un po' troppe ammonizioni all'inizio". Il girone? "È dura, ma non è assolutamente finita, quindi ce la giocheremo. Chi non ci crede può stare a casa e noi ci crediamo"

Milan, Calabria: "Ci facciamo il culo ogni giorno a Milanello. Chi non ci crede stia a casa"

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Infinity e ha commentato la partita. C'è ancora speranza? "Lo sappiamo che ci si giocava tutto fino alla fine. Siamo qua. Tutti i giorni andiamo a farci il culo a Milanello per giocare queste partite. Se vogliamo andare avanti, e vogliamo, dobbiamo rimboccarci le maniche. Chi non ci crede è meglio che stia a casa"

Milan, Pioli: "Calabria ha sbagliato: non c'è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità"

Pioli commenta le parole di Calabria nel dopo partita di Psg-Milan: "Ha sbagliato. Non c'è nessuno che lavora a Milanello con poca attenzione o poca disponibilità. Ma nel postpartita capita di dire certe cose...". Sul problema del gol: "Il nostro problema principale. Dobbiamo essere più precisi, concreti, lucidi ed efficaci". Sulle poche scelte in attacco: "Il momento è questo. Sapevamo che era una settimana molto impegnativa: adesso dobbiamo reagire, capire i nostri errori e cercare di fare una prestazione positiva domenica sera a Napoli". Sull'errore di Reijnders sul primo gol: "Succede a questi livelli di trovare un avversario che ti può saltare su un controllo o su un dribbling. Credo stia facendo ottime partite e comunque lui è uno dei pochi che gioca per primo la Champions League ma sta facendo buone prestazioni". Sulla partita: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma a licello tecnico abbiamo sbagliato troppo. Dopo il 2-0 è diventata una partita più difficile e abbiamo favorito i nostri avversari che hanno più velocità e qualità negli spazi"

Psg-Milan 3-0, Pioli: "Per 60 minuti abbiamo fatto una grande prestazione, giocando anche meglio del PSG"

"È un risultato pesante. Credo che la squadra abbia fatto tutto quello che doveva fare, ma dal punto di vista tecnico si doveva fare una partita migliore. Loro hanno fatto meglio tecnicamente di noi, sfruttando le occasioni. Il primo tempo abbiamo recuperato tanti palloni, nel secondo abbiamo perso troppe palle e preso un secondo gol brutto", spiega Stefano Pioli dopo il 3-0 del Milan contro il Psg. Pulisic sbaglia il gol per troppa preoccupazione? "Non ho parlato con Pulisic, forse non si è reso conto che il suo uomo fosse lontano... Anche loro hanno portato pressione su di noi, non era facile giocare puliti. Ci hanno punito nei momenti giusti della partita, noi possiamo fare partite migliori", le parole dell'allenatore del Milan a Prime Video. È preoccupato? "Si è sempre preoccupati quando perdi due partite di fila. Ho visto cose che possiamo fare meglio, quindi dobbiamo cercare di alzare il nostro livello. Non è finita, ma dobbiamo correre ributtandoci sul campionato innanzitutto e pensare al Napoli". C'è stato un calo mentale dopo il 60'? "Per 60 minuti abbiamo fatto una grande prestazione, giocando anche meglio del PSG. Poi siamo calati. Dispiace perché era una partita importante. Non posso rimproverare niente ai miei giocatori dal punto di vista dell'atteggiamento, hanno fatto ciò che avevamo preparato, ma loro sono stati più bravi tecnicamente di noi".

(foto Lapresse)



Milan, 3 schiaffi dal Psg di Mbappè. Champions, qualificazione a rischio

Reduce dai due pareggi a reti bianche con Newcastle e Dortmund, il Milan cade malamente in casa del Paris Saint Germain nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, complicandosi sensibilmente il cammino verso la possibile qualificazione agli ottavi di finale. Al Parco dei Principi finisce 3-0 in favore dei francesi, trascinati dai gol del solito Mbappé, di Kolo Muani e di Lee Kang-In: con questo successo la squadra di Luis Enrique si porta in vetta al Gruppo F a 6 punti, seguita proprio da Dortmund e Newcastle (4 punti), mentre gli uomini di Pioli, ancora a secco di reti, scivolano all’ultimo posto restando a quota 2.

Psg-Milan 3-0: Mbappè apre, Kolo Muani e Lee Kang-In la chiudono

Il primo tempo è molto equilibrato e combattuto: nelle battute iniziali sono i francesi che provano a fare la gara, mentre i rossoneri si scuotono con il passare dei minuti riuscendo a portare maggior pressione nella metà campo avversaria. La sfida però rimane bloccata, poche le occasioni da gol. Alla mezz’ora prova a salire in cattedra Mbappé, che scalda il destro indirizzando di poco a lato una conclusione da fuori area. Passano appena un paio di minuti e lo stesso fuoriclasse parigino, dopo aver ricevuto da Zaire-Emery, ubriaca Tomori con un gioco di gambe e fulmina Maignan per l’1-0.

Il colpo duro per il Milan però arriva a inizio ripresa: passano poco più di due minuti e al PSG viene annullato un gol realizzato da Dembele (fallo di Ugarte ad inizio azione punito dal Var), ma il sospiro di sollievo milanista dura veramente pochi istanti, perché al 53’ il 2-0 locale lo realizza Kolo Muani, grazie ad un tap-in a porta vuota dopo la risposta di Maignan sullo stesso Dembele. La squadra di Pioli sembra accusare il colpo e rischia il tracollo una manciata di minuti più tardi, quando Mbappé calcia ancora una volta verso la porta trovando sulla sua strada l’intervento del portiere rossonero, provvidenziale anche all’82’ sullo stesso connazionale fermato anche grazie all’aiuto del palo. Nel finale arriva comunque il tris parigino a opera di Lee Kang-In, che sfrutta il velo di Ramos dopo un tocco di Zaire-Emery per mettere il punto esclamativo sul successo dei suoi.

PSG-Milan 3-0 Tabellino

Skriniar e Giroud (foto Lapresse)



Marcatori: 32' Mbappé, 53' Kolo Muani, 89' Lee

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (dal 93' Mukiele), Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte (dal 71' Fabian Ruiz), Vitinha; Dembele (dal 71' Lee), Kolo Muani (dal 82' Ramos), Mbappé. All. Luis Enrique. A disposizione: Lettelier, Tenas, Ramos, Danilo, Soler, Barcola. All. Luis Enrique

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw (dal 46' Calabria), Tomori (dal 90' Kjaer), Theo; Musah (dal 77' Pobega), Krunic (dal 77' Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Florenzi, Bartesaghi; Jovic, Chaka Traore. All. Pioli

Arbitro: Slavko Vinčić

Ammoniti: 4' Thiaw, 7' Krunic, 15' Hakimi, 61' Tomori, 62' Kalulu

Recupero tempo: 2' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo