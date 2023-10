Capello duro dopo il Psg: "Milan assente e presuntuoso. Faccio una domanda.."

Fabio Capello dopo il 3-0 col Psg: "Milan assente"

"Nella prima mezz’ora il Milan se l’è giocata alla pari, prendendosi il rischio di giocarsela uno contro uno ma non ha pagato. È molto difficile portare a casa così il risultato. Milan assente sul secondo gol del Psg, ma anche assente dall’area di rigore. Risultato finale poco confortante: 0 gol, c’è qualche problema d’attacco”, le parole di Fabio Capello a Sky Sport nel dopo partita del match perso 3-0 dal Milan contro il Paris Saint Germain di Kylian Mbappè.

Fabio Capello: "Un po’ presuntuoso l’atteggiamento del Milan"

“Il Milan deve stare attento - l'analisi dell'ex tecnico rossonero -, non può essere presuntuoso e giocare sempre uomo contro uomo. Non puoi rimanere due contro due in occasione del primo gol. Contro l’Inter hai preso cinque gol, col Psg ne prendi tre grazie a Maignan, altrimenti erano di più, perdi contro la Juventus. Mi è sembrato un po’ presuntuoso l’atteggiamento del Milan".

"Io da allenatore faccio una domanda: stasera si è visto il Milan? Io non credo“, le parole di Fabio Capello.

Fabio Capello: "Il Milan ha giocato con 3 grandi e le ha perse tutte"

Domenica sfida contro il Napoli dove la squadra di Pioli sarà chiamata a una reazione dopo le sconfitte contro Juve e Psg: "Sarà una partita molto importante per dimostrare il valore della squadra - le parole di Fabio Capello -. Ha giocato tre partite con grandi squadre e le ha perse tutte e tre. Adesso va a giocare con una squadra che è tornata pericolosa come il Napoli e fai l’esame".

PSG-Milan 3-0 Tabellino

Marcatori: 32' Mbappé, 53' Kolo Muani, 89' Lee

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (dal 93' Mukiele), Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte (dal 71' Fabian Ruiz), Vitinha; Dembele (dal 71' Lee), Kolo Muani (dal 82' Ramos), Mbappé. All. Luis Enrique. A disposizione: Lettelier, Tenas, Ramos, Danilo, Soler, Barcola. All. Luis Enrique

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw (dal 46' Calabria), Tomori (dal 90' Kjaer), Theo; Musah (dal 77' Pobega), Krunic (dal 77' Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Florenzi, Bartesaghi; Jovic, Chaka Traore. All. Pioli

Arbitro: Slavko Vinčić

Ammoniti: 4' Thiaw, 7' Krunic, 15' Hakimi, 61' Tomori, 62' Kalulu

Recupero tempo: 2' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo