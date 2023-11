Milan di Pioli? "I Simpson lo avevano previsto". La video-profezia social

Pioli-Milan avanti: Psg e Lecce esami per l'allenatore rossonero

Stefano Pioli resta sulla panchina del Milan. Malgrado la sconfitta con l'Udinese che ha aperto lo stato di crisi rossonera (2 ko e un pareggio in campionato dopo la sosta: Inter a +6 e Juventus a +5), in seno al club rossonero non ci sono stati pensieri di esonero. Avanti col tecnico emiliano che condusse il Diavolo allo scudetto poco più di un anno fa. Però le partite contro Psg e Lecce saranno decisive: vietato sbagliare prima del nuovo stop di campionato e Champions League per le nazionali (con l'Italia di Luciano Spalletti che si ghiocherà in Ucraina la qualificazione per Euro 2024).

Milan, Gene Gnocchi: "L’unico modo per far fuori Pioli è un fuori onda a Striscia la Notizia". L'ironia social

Intanto sui social in questi giorni è stato caldo l'hastag #pioliout. Tanti i tifosi rossoneri che chiedono al Milan il cambio di guida tecnica. I tempi del "Pioli on fire" sono lontanissimi. Alcuni commenti sulla rete sono ironici.

Un paio di Gene Gnocchi. "Milan-Psg, i tifosi rossoneri in difficoltà:”Ma chi dobbiamo fischiare stasera, Donnarumma o Pioli?”. Piuttosto che: 'Tifosi milanisti sconsolati:' L’unico modo per far fuori Pioli è un fuori onda a Striscia"

Pioli out, tifosi del Milan all'attacco sui social

Altri più duri. Un supporter del Milan chiama in causa prima di tutto il club: "Per ogni giornata in cui questo essere sarà ancora sulla nostra panchina riterró la società prima colpevole". Un altro tifoso, dopo Milan-Udinese ha osservato: "Non ho mai detto #pioliout , ma una riflessione va fatta su 4 partite, 0 vittorie e 0 gioco. Su Jovic titolare e Giroud sulla fascia, su Krunic sempre in campo, sugli infortuni. #SempreMilan".

C'è chi ne fa un problema di gioco. "Vedendo la Fiorentina stasera posso dire di essere arrivato a novembre avendo visto almeno una volta giocare tutte le squadre di serie A. Nessuna, e dico NESSUNA, gioca peggio del Milan". E chi non è convinto neanche della soluzione Ibrahimovic al fianco di Pioli: "Il Milan non ha bisogno di badanti ma di un allenatore vincente".

Qualcuno sogna un allenatore in particolare: "Io ci ho provato! Mister Antonio Conte ti aspetto al Milan". Ma la verità è che se la situazione precipitasse e Pioli dovesse essere esonero, il nome caldo per la panchina rossonera sarebbe... (leggi qui)

Milan di Pioli? "I Simpson lo avevano previsto". La social 'profezia' ironica

E poi tornando ai post più ironici sul Milan di Stefano Pioli, c'è chi scrive: "I Simpson avevano previsto il Milan di #Pioliout".

Ecco il video



I Simpson avevano previsto il Milan di #Pioliout pic.twitter.com/bUJZtRo6sx — DavideFM1899 (@DavideFm1899) November 5, 2023

