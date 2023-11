Ibrahimovic-Milan, svelata l'offerta di Cardinale a Zlatan. Retroscena

Milan-Psg e Lecce: settimana decisiva per il Diavolo in Champions e serie A

Ore cruciali per il Milan. Sul campo va in scena la notte della verità contro il Psg: una sconfitta porterebbe a una quasi certa eliminazione dalla Champions League (salvo doppia vittoria nelle ultime due partite con concatenazione di risultati favorevoli delle rivali Newcastle-Borussia Dortmund, inutile però fare calcoli ora). Senza dimenticare che sabato a Lecce Stefano Pioli e la sua suadra si giocano tantissimo: servirà una vittoria allo Stadio di Via del Mare per andare alla sosta con un minimo di serenità dopo un ciclo devastante con 2 sconfitte e un pareggio in serie A (oltre al 3-0 incassato a Parigi). La classifica piange in ottica scudetto (Inter a +6 e Juventus a +5), vietato perdere altri punti.

Poi c'è il fronte Ibrahimovic. Nella giornata di lunedì è andato in scena il vertice di due ore tra Zlatan e Gerry Cardinale.

Ibrahimovic-Cardinale, l'offerta di mister RedBird a Zlatan per il ritorno al Milan

Ibrahimovic - cappellino nero, felpa e pantaloni scuri - e Gerry Cardinale si sono incontrati in un hotel di Milano per trovare una quadra sull'eventuale ritorno dell'ex attaccante rossonero a Milanello. Il numero uno di RedBird ha parlato con Ibra del ruolo che avrebbe nel club. Al termine del summit lo svedese ha risposto solo con un sorriso a chi gli ha chiesto come fosse andata la 'chiacchierata' senza dir nulla. E' evidente che il proprietario del Milan sta cercando di accelerare la trattativa, ma il nodo da sciogliere - e che ancora non è stato sciolto - riguarda le competenze che avrebbe Zlatan in questa terza avventura al Milan e prima come 'non giocatore'. Sicuramente il suo carisma e la sua esperienza sarebbero utilissime alla squadra. Altrettanto sicuramente lo svedese non vuole essere una figura di contorno, né avere un ruolo di mera rappresentanza. Gerry Cardinale gli avrebbe offerto di 'consigliere speciale', suo consulente personale. Ibra vuole capire gli effettivi margini di operatività. Si tratta.

Maignan: "Manca Ibrahimovic? Oggi abbiamo altri leader in campo"

"Ti senti il nuovo Ibra nello spogliatoio e quanto ti manca?", la domanda formulata a Magic Mike prima di Milan-Psg: "Io sono Mike Maignan e ognuno ha il suo carattere. Io faccio quello che so fare, non cerco altri ruoli. Sono un leader naturale e cerco sempre di fare il meglio che posso. Abbiamo perso Ibra che era un leader, ma la squadra è forte, ha altri leader e dobbiamo andare avanti. Ho tanto rispetto per Ibra, ma il passato è passato"