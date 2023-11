Camarda, chi è il 15enne bomber predestinato del Milan. "Meglio di Jovic"

Camarda da standing ovation: gol in rovescia 'alla Cristiano Ronaldo' per l'attaccante del Milan contro il Psg

Milan-Fiorentina, Camarda verso la convocazione

Milan in emergenza davanti: le assenza di Giroud (squalifica), Leao e Okafor (infortuni muscolari) costringono Stefano Pioli a convocare il 15enne Francesco Camarda (c'è la deroga della Figc), golden boy delle giovani rossonere, per la delicatissima sfida di campionato contro la Fiorentina, che vede i rossoneri costretti a cercare una vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta (e se possibile accorciare alla luce dello scontro diretto Inter-Juventus). Il tridente titolare nel match tra Diavolo e viola sarà composto da Chukwueze-Jovic-Pulisic, con Camarda che sogna l'esordio in Serie A nel corso del match a neanche 16 anni anni (Romero e il giovane Traorè le altre opzioni offensive a partita in corso per le corsie esterne).

Camarda più giovane esordiente in serie A? Se giocasse Milan-Fiorentina...

Se Camarda scendesse in campo in Milan-Fiorentina, diventerebbe il più giovane debuttante della storia della Serie A, battendo il record di Wisdom Amey stabilito con il Bologna nel 2021. Il centrale scese in campo a 15 anni, 9 mesi e un giorno. Sabato Camarda avrà 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Restando in casa Milan batterebbe il record di Paolo Maldini che debuttò in Udinese-Milan (1-1) del 20 gennaio 1985 quando aveva 16 anni e mezzo (è nato il 26 giugno del 1968).

Chi è Francesco Camarda, 15enne attaccante predestinato del Milan. Quel gol in rovesciata al Psg

Francesco Camarda è considerato un predestinato. L'attaccante classe 2008 (farà 16 anni il 10 marzo), ma da tempo si parla di lui per i gol a grappoli che ha segnato nelle rappresentative giovanili (nel 2022 ha vinto il campionato Under15 con 22 reti in 25 partite, nella passata annata ne ha fatti 22 in 18 con l'Under17), che lo hanno portato a bruciare le tappe, conquistando già la maglia della formazione Primavera. E come se non bastasse l'inizio di stagione è già stato superlativo con tanto di doppietta al Newcastle nella Youth League (la Champions Under-19) prima e poi spettacolare gol in rovesciata contro il Psg. Una prodezza che ad alcuni aveva ricordato quella celebre che siglò Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium di Torino con la maglia del Real Madrid contro la Juventus tra gli applausi del pubblico bianconero (che pochi mesi dopo lo accolse come suo nuovo idolo). Complessivamente sin qui in stagione con la Primavera di Ignazio Abate ha messo a segno 7 reti (e 2 assist) in 13 presenze tra campionato, coppa nazionale ed Youth League.

Camarda, l'interesse delle big d'Europa e il Milan pronto a blindarlo (quando compirà 16 anni)

Le prodezza di Francesco Camarda non sono sfuggite ai top club d'Europa: nelle scorse settimane si parlò dell'interesse di molti club europei, in primis il Manchester City di Guardiola e il Borussia Dortmund. Il Milan però non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare e il 10 marzo 2024 quando l'attaccante rossonero compirà 16 anni gli farà firmare il primo contratto da professionista: per lui è pronto un accordo triennale (il massimo consentito dalle norme federali), con la consapevolezza nella casa del Diavolo che il grande sogno di Francesco è quello di diventare un titolare nel Milan del futuro. Stefano Pioli intanto in estate gli aveva già regalato la gioia della convocazione della prima squadra nell'amichevole pre-campionato contro il Trento. E ora questa chiamata per la sfida contro la Fiorentina in campionato.

Milan, Costacurta: "Camararda è meglio di Jovic"

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato di Francesco Camarda che sarà convocato contro la Fiorentina: "Camarda è meglio di Jovic. Io lo farei giocare titolare eccome. Ha 15 anni, è un giocatore che fa gol come quello in rovesciata contro il Psg", ha spiegato l'ex difensore rossonero, rimasto affascinato dalla rete in Youth League da parte del giovane attaccante.