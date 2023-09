Camarda, Manchester City di Guardiola sul baby fenomeno del Milan

Camarda doppietta col Newcastle nel 4-0 del Milan in Youth League

Francesco Camarda viene considerato da tempo un predestinato. L'attaccante classe 2008 ha a mala pena 15 anni, ma da tempo si parla di lui per i gol a grappoli che segna nelle rappresentative giovanili (nel 2022 ha vinto il campionato Under15 con 22 reti in 25 partite, nella passata annata ne ha fatti 22 in 18 con l'Under17), che lo hanno portato a bruciare le tappe, conquistando già la maglia della formazione Primavera. E come se non bastasse l'inizio di stagione è già stato superlativo con tanto di doppietta al Newcastle nella Youth League (la Champions Under-19).

Il Milan ha vinto 4-0 e baby Camarda è andato in gol prima con rigore trasformato con freddezza e poi con un inserimento in area in mezzo ai centrali inglesi da grande bomber (rispettivamente le reti del 2 e del 3-0) e su assist di Filippo Scotti (grande azione del 2006, coast to coast e poi va a pescare bene il compagno): per lui l'orgoglio di essere il più giovane italiano a segnare nella competizione europea per giovani. Senza comunque dimenticare che a settembre ha già 'timbrato' nel campionato primavera (chiude il match nello 0-2 del Milan con prodezza 'alla Inzaghi' sul campo del Sassuolo) e anche 3 reti con la nazionale italiana Under 17 (gol alla Danimarca e doppietta alla Germania con un asssit). Il club rossonero si coccola un ragazzo d'oro che sta lavorando benissimo, passo dopo passo.

Camarda, Manchester City e Borussia Dortmund sul gioiello del Milan

Ma le prodezza di Francesco Camarda non sono sfuggite ai top club d'Europa: tanti lo seguono con il Manchester City di Guardiola e il Borussia Dortmund in prima fila. Il Milan però non teme di perderlo e quando il 10 marzo 2024 l'attaccante rossonero compirà 16 anni gli farà firmare un contratto triennale (il massimo consentito dalle norme federali), ben sapendo che il grande sogno di Francesco è quello di diventare la stella di diamente del Diavolo in futuro. Stefano Pioli intanto in estate gli ha già regalato la gioia della convocazione della prima squadra nell'amichevole pre-campionato contro il Trento.