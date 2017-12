La sinistra inventa il fenomeno dei naziskin. Se parlassimo di cose più serie?

La sinistra, divisa e litigiosa, ha ucciso tutti i suoi valori e ora, non riuscendo più a trovare slogan e bandiere unificanti, deve inventarsi, additare e dunque di fatto alimentare sui media il fenomeno del tutto marginale, folkloristico, inesistente e pittoresco dei naziskin per produrre qualche forma di emozione e mobilitazione, con annessi e connessi partigiani e belle ciao. Assumendosi così con cinismo e opportunismo una grande e grave responsabilità. E se parlassimo (e andassimo in piazza per parlare) di cose più serie e socialmente rilevanti ed utili?