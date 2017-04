Viva il clic! A morte il clic! Le giravolte di Beppe Grillo

«Viva il voto online!». Il Blog Beppe Grillo, nel giorno delle primarie Pd, decide di indicare chi sta dalla parte giusta della storia. E prendendosela col voto di «carta», nei gazebo, con le code nei seggi, scrive: «Nasconde una visione antistorica, antitecnologica, orientata al passato piuttosto che al futuro e anche un po' feticista».

Nel 2014, però, all’indomani della netta sconfitta del Movimento alle europee – complice la convinzione di una possibile manipolazione -, sul Blog si discuteva dei rimedi ai brogli elettorali. E, dopo aver passato al vaglio alcune soluzioni, si annotava: «Lo spoglio e il voto elettronico sono invece un temibile inganno ed ogni associazione di cittadini dovrebbe vigilare perché non venga attuato. Ogni sistema che interpone delle complicazioni non trasparenti nella fase di voto così come in quella di spoglio è sempre manipolabile e non facilmente controllabile. In pratica favorisce il broglio e contemporaneamente ostacola i meccanismi di controllo. Viceversa il sistema manuale, più laborioso, complica il meccanismo di broglio perché riguarda dati fisici (la scheda è materiale e non immateriale come nel voto elettronico) che per essere contraffatti devono essere spostati e modificati fisicamente».

Questo ieri. Oggi, tuttavia, la musica è cambiata: «La democrazia non è questione di clic, di code ai seggi, di alzate di mano o di schede su cui segnare una croce. La democrazia è questione di consentire a tutti i cittadini di informarsi, di esprimere la propria opinione e di rendere effettiva la decisione collettiva. Come questo debba essere fatto: se online, ai seggi o tramite alzata di mano è un problema strumentale. Grazie alla tecnologia oggi è possibile votare online, un sistema molto più comodo rispetto a quello dei seggi fisici. E' completamente insensata la polemica sulla "democrazia dei clic" che sarebbe inferiore alla "democrazia delle schede di carta" di cui si fanno promotori il Pd, gli altri partiti del '900 e tutti i giornaloni. Nasconde una visione antistorica, antitecnologica, orientata al passato piuttosto che al futuro e anche un po' feticista».

Nelle bocca chiuse – sosteneva Cervantes (e ricordava Montanelli) – non entrano le mosche.