Ex Ilva, Bellanova riceve regalo che dimentica come la sinistra coi lavoratori

Talvolta vi sono gesti simbolici che, nella loro immediatezza, valgono più di ogni fatica del concetto. Uno di questi, sicuramente, è quello accaduto ieri a Taranto. Dopo una visita alla ex Ilva, il ministro Bellanova dimentica a Taranto il quadro che le era stato regalato dalla mamma di un ragazzo morto: "Mi dispiace", così ha asserito il ministro, con la cortese distrazione di chi si interessa di molto, probabilmente, ma non delle sorti delle classi lavoratrici. Personalmente, non credo nel caso. Penso che l'accadere abbia una sua logica. Quale miglior sintesi, in effetti, del nesso tra sinistra fucsia e classe lavoratrice? La sinistra ha dimenticato i lavoratori, forse per distrazione o forse per incuria, esattamente come il ministro ha dimenticato il quadro a Taranto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).