Gilet gialli e Cambiamento dal basso. L'intelligenza politica di Di Maio

Non mi stanco di ribadirlo. Onore alle giubbe gialle galliche. I loro predecessori tagliarono la testa al re. Ora loro sfondano la porta del ministero, ove si annidano i prodotti in vitro dell'élite dominante (Macron in primis). La rivolta del popolo sofferente è principiata! Le giubbe gialle galliche rappresentano la nuova forma della contestazione al tempo del populismo. Se l’Italia è il laboratorio istituzionale del populismo, la Francia lo è sul piano della rivolta e dell’arte del dire-di-no. Ed è per questo che Di Maio, con grande intelligenza, si è schierato dalla parte delle giubbe gialle, offrendo loro sostegno e la piattaforma che, per ironia della sorte, si chiama Rousseau.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).