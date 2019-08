Governo giallorosso? No, giallofucsia. Pura servitù a Ue, Usa, mercati e...

Tutto sembra portare verso un nuovo governo fondato sull'unione tra Pd e 5Stelle. Non solo Mattarella, ma - sopra di lui, nell'Olimpo finanziario - lo spread calante e il festoso giubilare dei mercati apolidi. Lo dico fin da ora, senza tema di smentita. Se nascerà, il governo nuovo non sarà “giallorosso”, come taluni impropriamente dicono. Di rosso, infatti, non avrà nulla, se non il sangue dei lavoratori massacrati in nome del più Europa, più mercato, più globalizzazione. Il nuovo governo sarà, invece, giallofucsia: un governo di pura servitù a Ue, Usa, mercati, finanza speculativa. Un governo che estenderà i diritti civili del consumatore individuale, per nascondere la rimozione lineare dei diritti sociali del lavoro. State pronti, il peggio deve ancora arrivare.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).