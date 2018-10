Spread, la manina della classe dominante per imporre i propri desiderata

Spread a 322 punti, Tria avverte solennemente: "Non possiamo reggere a lungo a questi livelli, rischi per banche". L'ho detto e lo ridico. La neolingua anglofona turbocapitalistica lo chiama spread: in realtà, è la reazione organizzata della classe dominante apolide-finanziaria allorché le masse nazionali-popolari votano altrimenti rispetto ai suoi desiderata. È l'arma con cui i dominanti rovesciando i governi da loro non graditi.

