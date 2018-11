L'Ue vuole l'Italia come la Grecia:priorità conti, della gente chi se ne frega

Hanno reso plausibile l'inimmaginabile. Hanno trasformato l'assurdo in scena di ordinaria normalità. Per i fautori del cretinismo economico, come lo chiamava Gramsci, avere i conti in ordine è la priorità: quand'anche ciò costi la vita a un popolo, come accadde in Grecia, "il più grande successo dell'euro", come sciaguratamente ebbe a definirlo un nome euroinomane propagatore della teologia bocconiana. E ora i corifei del libero mercato deregolamentato e turbofinanziario vorrebbero riservare analogo trattamento all’Italia. Qui si parrà la nostra nobilitate, come direbbe il Poeta. Resistere è necessario. Ne va della nostra sopravvivenza. E della nostra dignità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).