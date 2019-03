Coldiretti chiede l'ingresso di nuovi lavoratori stagionali extracomunitari. Ma se i salari fossero dignitosi...

Così sul profilo Twitter ufficiale di Coldiretti: "Il caldo ha anticipato la maturazione dei raccolti che rischiano di rimanere nei campi senza il via libera all’ingresso in Italia dei lavoratori stagionali extracomunitari. Lo afferma la Coldiretti che chiede l’immediata approvazione del Decreto Flussi 2019". Vi svelo un segreto. Se i salari sono dignitosi e rispettosi della dignità umana, non v'è bisogno di "ingaggiare" disperati dall’Africa disposti a tutto pur di sopravvivere. È proprio qui che si gioca una delle partite decisive dei turboglobalisti. "Aprite i porti! Abbiamo bisogno di schiavi da sfruttare a 2 euro all'ora!", urla il padronato cosmopolita. "Se non aprite i porti, siete xenofobi e razzisti!", urlano le sinistre fucsia e i loro "militonti", che sempre supportano il padronato e il turbocapitalismo no border.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).