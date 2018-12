Giornata Mondiale contro l'Aids, la campagna dell'Arcigay

Milano (askanews) - "Siamo tutt* sierocoinvolti" è il video della campagna di Arcigay in occasione del 1° dicembre, Giornata mondiale per la lotta contro l'Aids. L'obiettivo è duplice: fare chiarezza e spiegare cosa è l'Hiv non rilevabile (una persona con Hiv grazie alla terapia può avere una carica virale così bassa da non poterlo trasmettere ad altri) e invitare tutti ad un'assunzione di responsabilità collettiva per ridurre l'epidemia e non isolare i malati."Siamo tutti sierocoinvolti - spiega Michele Breveglieri, responsabile Salute nella segreteria nazionale di Arcigay - significa che ha sempre meno senso, se mai lo ha avuto, dividere il mondo in sieropositivi (persone che vivono con Hiv) e sieronegativi (persone che non hanno l Hiv), perché tutti hanno avuto, consapevoli o meno, e a vari livelli di prossimità, esperienza dell Hiv nella realtà degli incontri della propria vita o nell immaginario delle proprie paure. La vera differenza oggi la fa proprio quell assunzione di responsabilità collettiva, condivisa, di comunità, per cui si dice un secco no al muro avvelenato del silenzio, della paura e del rifiuto e si fa tesoro di tutti quegli strumenti di prevenzione che oggi ci sono e che consentono di godersi la vita e il sesso. Anche con l Hiv, per evitare nuove infezioni".