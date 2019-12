Buffo Blin, Intesa Sanpaolo: Area X per Eugenio Campagna (X Factor 2019)

Maria Grazia Buffo Blin, Direttore Area Retail Torino Centro Nord-Ovest Intesa Sanpaolo ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it: "Oggi le filiali Intesa Sanpaolo aprono le porte ai nostri clienti con il nuovo layout che cerca di unire tradizione a trasformazione, trasformazione che sul mercato richiede vicinanza al cliente creando punti d’incontro particolari come l’Area X di Torino e i saloni con aree aperte dedicate al contatto con il cliente. Intesa Sanapolo e X Factor sono accomunati dalla passione per i giovani e per i talenti; per questo abbiamo deciso di adibire a palcoscenici le nostre filiali migliori. Grazie ad Intesa Sanpaolo si sono già esibiti, in 4 anni, più di 40 talenti e hanno partecipato, come spettatori, più di 3000 giovani: un successo. Questa sera a Torino, nella filiale di Via Monte di Pietà (filiale confinante, tra l’altro, con la nuova Area X), si terrà uno spettacolo cui parteciperà Eugenio Campagna, in arte Comete, di X Factor 2019”.

