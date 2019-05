Della Casa (Salesforce): digitale opportunità per giovani del Sud

Milano, 28 mag. (askanews) - "L'evoluzione digitale offre una grande opportunità per i nostri giovani e per l'occupazione in generale. Il problema in Italia qual è: 50mila laureati sotto i 30 anni lasciano l'Italia, ogni anno da 5 anni a questa parte. Abbiamo perso 250mila ragazzi che vanno all'estero. Il gap è evidente, bisogna far in modo che le aziende e le università collaborino più strettamente e che lo facciano soprattutto al Sud. Il mercato al Nord è saturo, penso che tutto debba spostarsi al Sud per dare una opportunità di lavoro alle persone che vogliono rimanere al Sud". Lo ha detto il il country leader di Salesforce in Italia, Federico Della Casa, a margine del Basecamp 2019 organizzato dalla multinazionale statunitense a Milano. "Salesforce cosa sta facendo: siccome è veramente difficile trovare al Nord studenti e nuove competenze - ha aggiunto Della Casa - abbiamo cominciato già da due anni a spostarci verso Sud. Lavoriamo con l'Università di Cagliari e, in particolare, con la facoltà di ingegneria della Federico II di Napoli. Con il nostro partner Deloitte, abbiamo creato un percorso di studi che ha portato oltre 60 persone a rimanere a Napoli. Andremo avanti perché abbiamo grande riscontro da parte degli studenti e da parte dell'università che ci sta aiutando".