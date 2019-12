Grieco, Enel: "Sostenibilità? Ora è il tempo di agire"

La Presidente di Enel Patrizia Grieco in occasione della presentazione del volume ‘Un mondo sostenibile in 100 foto’, edito da Laterza, e scritto da Enrico Giovannini e Donato Speroni, ha sottolineato: “Un messaggio importante per i ragazzi e le nuove generazioni, che mi sembra siano particolarmente attenti ai temi dell’ambiente. - Infatti siamo qui a parlare e presentare questo libro che appunto è la sostenibilità in 100 foto. Parliamo soprattutto di sostenibilità ambientale, ma non solo di questo.”

