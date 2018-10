Farmo, Remo Giai: "Investiamo sull'innovazione"

All’evento di presentazione del 94° Rapporto Analisi dei Settori Industriali Giai racconta l'importanza degli investimenti immateriali per la competitività: "Farmo è un’azienda che opera nel settore alimentare e risponde alle sfide del mercato e al cambiamento dei gusti alimentari con prodotti gluten-free. Gli investimenti immateriali sono per noi fondamentali perché incidono su ricerca e sviluppo e sul know-how, asset centrali per un’azienda che vuole fare innovazione e anticipare i bisogni del mercato”.