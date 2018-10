Prometeia, Alessandra Lanza: "Cresce il manifatturiero"

All’evento di presentazione del 94° Rapporto Analisi dei Settori Industriali Alessandra Lanza di Prometeia fa sapere che le imprese manifatturiere continuano su un percorso di crescita per il prossimo biennio anche se a ritmo più moderato rispetto agli ultimi due anni. "Ciò per via di una economia globale che rallenta a causa del rallentamento del commercio che toglie spinta alle nostre esportazioni. I settori che performeranno sopra alla media saranno quelli a elevato contenuto tecnologico o con una forte componente di immaterialità".