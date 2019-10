Transizione energetica, Dal Fabbro: "Ruolo di Snam è strategico"

Il ruolo di Snam è un ruolo pivotale, strategico. Noi siamo operatori di infrastrutture gas: una comodity energetica essenziale nella transizione energetica. Al tempo stesso stiamo pensando al futuro e stiamo investendo risorse, uomini e ovviamente investimenti economici per sviluppare il cosiddetto gas verde, quindi il biometano e l’idrogeno. Abbiamo lanciato recentemente un evento importante di approfondimento del tema dell’idrogeno su cui noi crediamo moltissimo. L’idrogeno ha un grande vantaggio: si può produrre con energie rinnovabili, quando queste non sono utilizzate, quindi a costi in prospettiva abbastanza competitivi e soprattutto l’idrogeno produce energia elettrica producendo acqua e non CO2. Quindi è una comodity energetica estremamente efficiente ed efficace e che permetterà in uno scenario 2030/2050 di decarbonizzare in gran parte l’economia e quindi la produzione di energia elettrica.

Il tema ESG noi lo consideriamo importante, abbiamo istituito un comitato per considerare e integrare nella strategia aziendale gli aspetti energetici, di sostenibilità, governance e sociali. Riteniamo he la la sostenibilità, l’aspetto sociale e di governance si devono tenere insieme, le strategie aziendali devono tenere conto di questi 3 fattori e devono in qualche modo pianificare tutte le azioni coerentemente con questo. L’industria del domani, l’impresa del futuro riuscirà a produrre profitto a medio lungo periodo, ma anche facendolo in modo sostenibile .