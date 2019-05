Milano, 18 mag. (askanews) - "Chiedo le scuse da parte del Movimento 5Stelle per quello che hanno detto nei miei confronti. Non sono mai arrivate". Lo hadetto a margine dell'assemblea 2019 di Confagricoltura ilministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio. A chichiede se dopo le elezioni Europee le due componenti dellamaggioranza possano tornare amici come prima, Centinaio harisposto: "Amici come prima un cavolo, siamo colleghi. Con i mieiamici vado a fare una birra".