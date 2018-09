(Agenzia Vista) Milano, 21 settembre 2018 "Il centrodestra non esiste più. C'è stata una frattura che ha spaccato i vecchi schieramenti. Chi non si riconosce in Salvini aumenterà l'astensione". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni a margine di un incontro al Teatro Parenti a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it