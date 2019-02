Grave incendio a Parigi, almeno 8 morti e una trentina di feriti

Parigi, 5 feb. (askanews) - Le fiamme non hanno dato scampo ad almeno 8 persone rimaste uccise nel gravissimo incendio che ha sconvolto Parigi. Nel rogo sono rimaste ferite una trentina di persone, tra cui alcuni vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme.Una donna che abita nel palazzo di 8 piani andato in fumo nel 16esimo arrondissement, è stata arrestata: secondo gli inquirenti il rogo sarebbe doloso.E' stata aperta un'inchiesta per "distruzione volontaria tramite incendio che ha avuto come conseguenza la morte", ha annunciato la procura di Parigi.Secondo quanto riferito dai pompieri, che hanno evocato "una scena di incredibile violenza",il rogo si è sviluppato intorno all'1 di notte cogliendo gli abitanti nel sonno.Alcuni residenti di questo edificio degli anni '70 si sono rifugiati sul tetto dello stabile per sfuggire alle fiamme, mentre altri hanno chiesto aiuto affacciandosi alle finestre. "Abbiamo dovuto effettuare molti salvataggi, tra cui alcune persone che si erano rifugiate sui tetti", ha dichiarato il capitano dei vigili del fuoco.Sul luogo del drammatico incendio sono arrivati alle prime luci del mattino il ministro dell'interno Christophe Castaner e il sindaco di Parigi Anne Hidalgo.