Lorenzin: vaccini, spero che Veneto ci ripensi hanno bisogno del decreto per mettersi in regola

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2017 Beatrice Lorenzin al Ministero della Salute per l'inaugurazione del numero verde 1500 per informazioni sul decreto vaccini. La ministra, a margine, ha dichiarato che nelle prime ore di attività sono giunte quasi 300 chiamate con "richieste di tutti i tipi che hanno avuto risposte concrete", soffermandosi poi sulla decisione del governatore del Veneto Zaia sulla volontà di ricorrere alla Consulta contro il decreto. "Spero che il Veneto ci ripensi - dichiara - Hanno bisogno di questo decreto per mettersi in regola". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev