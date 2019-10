Milano, 29 ott. (askanews) - "La natura di bene pubblico delle agenzie di stampa non solo giustifica ma implica necessariamente un intervento statale". Lo ha detto il sottosegretario all'editoria, Andrea Martella, in audizione davanti alla commissione Cultura della Camera sulle linee programmatiche."Il servizio di informazione primaria non può essere considerato ala stregua di qualsiasi altro bene o servizio sul mercato", ha aggiunto.