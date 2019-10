Francesco Arca: "Il mio commissario nell'Isola di Pietro 3 porta dei misteri…"

Di Giordano Brega

Cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione dell’Isola di Pietro? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Francesco Arca, attesissima new entry nella fiction che parte su Canale 5 da venerdì 18 ottobre, dove interpreterà Valerio Ruggeri che - dopo una brillante carriera in polizia e all’Interpol - ha lasciato tutto per tornare a Carloforte dove trascorreva le estati da ragazzo: “Il mio personaggio è un commissario che porta sé, oltre che buonumore ed energia nuova, anche dei misteri. Che chiaramente non si possono spoilerare. Verranno fuori nel corso delle puntate…” GUARDA IL VIDEO DI AFFARITALIANI.IT CON FRANCESCO ARCA E CHIARA BASCHETTI CHE PARLANO DEI LORO PERSONAGGI NELL'ISOLA DI PIETRO 3

