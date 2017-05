La clip di Beppe Grillo in versione francescana che predica ai suoi di perseguire il valore della povertà, peccato solo per alcune telefonate personali che interrompono l’omelia: “Come non hanno tagliato il prato?!? Ma devi dire a Ambuto, Obasi e a Badele che intorno alla sorella piscina il fratello prato deve essere rasato a livello del cugino marmo”, nel corso dell’ultima puntata della stagione primaverile di Fratelli di Crozza su Nove.