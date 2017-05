Fratelli di Crozza: De Luca sui ristoratori cafoni della campania

La clip di Crozza/De Luca che si lamenta dei ristoratori campani: “Beethoven ci sentiva benissimo, finché non ha fatto l’errore di passare davanti ad un bar di Salerno. La musica che mettono questi cafoni per attirare la clientela è così alta che puoi sentire il battito del cuore del cantante. Per prendere il cliente questi imbecilli trogloditi arrivano persino a sparargli freccette intrise di curaro con la cerbottana…”, nel corso dell’ultima puntata della stagione primaverile di Fratelli di Crozza su Nove.