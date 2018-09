Rudy Zerbi sul topobolide per "Topolino e gli amici del rally"

Milano (askanews) - Rudy Zerbi cambia auto e per farlo si affida ai consigli del suo piccolo amico Giorgio. Il risultato? Eccolo... La sua utilitaria prende le forme della topobolide numero 28 di "Topolino e gli Amici del Rally", la serie Tv di Disney Junior alla sua seconda stagione.Grazie a meccanici specializzati il sogno diventa realtà e la coppia di amici è pronta a scorazzare per le strade sulla nuova auto, proprio come Topolino e i suoi amici.Per trasformare l'utilitaria nella Topobolide, i meccanici hanno tagliato la capote, rimosso i sedili posteriori e installato un alettone con le inconfondibili orecchie. Hanno allungato il cofano creando un musetto giallo con l'immancabile griglia con il logo di Topolino e, infine, aggiunto il famoso numero 28, in onore della Topobolide.