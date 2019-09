X-Factor 2019, Sfera Ebbasta-Mara Maionchi, la coppia tv dell'anno. INTERVISTA

Di Giordano Brega

"L'artista che mi è rimasto più impresso nella storia di X Factor? E' stato Marco Mengoni. Inutile negarselo. Siamo tutti assolutamente d'accordo che era una perla". Mara Maionchi si prepara per la nuova edizione del talent show di Sky Uno (e TV8), dove torna come giudice accanto a tre new entry (Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel) e pesca tra i ricordi legati alle passate edizioni, lei che è la grande memoria storica di questo programma. "La canzone? I Pink Floyd rifatti da Anastasio", spiega ad Affaritaliani.it. Un'artista che vorrebbe sul palco? Non c'è un nome in particolare, ma "tutti gli artisti che continuiamo a vedere e a seguire da tanto tempo. Come quando ho conosciuto Louis Armstrong nel lontano '68 a Sanremo. Fu un'emozione, al di là che non era più lui. Ma il fatto di conoscere un signore così .. fa sempre molta emozione anche per quelli che hanno fatto questo mestiere", conclude Mara.

Che Sfera dobbiamo aspettarci a X Factor? "Essendo me stesso direi lo Sfera di sempre, ma è anche vero che - con tutto quello che è stato detto su di me - potrei dire...uno Sfera che non vi aspettate (sorride, ndr)", spiega ad Affaritaliani.it.

Perché haI accettato di fare il giudice nel talent show in onda su Sky? "Sono una persona ambiziosa e non mi piace fermarmi. In linea di massima quando mi si presenta una nuova occasione, una nuova sfida... mi piace coglierla. Per me X Factor era una cosa nuova che mi avrebbe messo alla prova e che comunque poteva portarmi del 'bene'. Ho pensato che sarebbe stato proprio stupido rinunciare". I fans più puristi potrebbero criticare questa tua decisione? "A parte che penso non ci siano puristi tra i miei fans. E comunque in linea di massima sono riuscito ad abituarli che quello che scelgo io se lo devono far andar bene. Perché fondamentalmente tutto quello che faccio parte dal fatto che lo sto facendo perché piace a me stesso. Di conseguenza se una persona vuole seguirmi nel mio percorso ben venga. Ma se non vuole farlo, non può esser quella una motivazione per 'tarparmi le ali da solo'..."

X Factor è una novità nella carriera di Sfera. Dobbiamo aspettarci novità anche dal punto di vista musicale? In che direzione sta andando la tua carriera? "La direzione in cui vado è sempre una ed è 'su'. Vero che questa è una cosa diversa da quello che ho sempre fatto, ma è altresì vero che da un anno e mezzo a questa parte - assieme al mio producer e al mio manager - abbiamo creato la nostra etichetta dove gestiamo talenti nel mondo dell'hip hop, trap e rap. Quindi, fondamentalmente, avevo già iniziato ad avvicinarmi a questo mondo, al vedere il talento da fuori... A non essere io il talento di cui si parla, ma valutare il talento di un altro". E POI... GUARDA IL VIDEO QUA SOPRA CON L'INTERVISTA A MARA MAIONCHI E SFERA