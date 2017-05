Campionato mondiale della pizza 2017: vince Giorgio Sabbatini di love it

Campionato mondiale della Pizza 2017: vince Giorgio Sabbatini nella categoria “Pizza classica”

Campionato mondiale della pizza a Parma: Giorgio Sabbatini, di origini marchigiane, ha sbaragliato 488 concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Giorgio Sabbatini, di Love IT ha conquistato il titolo di campione di pizza classica al Campionato Mondiale di pizza conclusosi ieri alle Fiere di Parma. Già campione mondiale ed europeo di pizza classica, Sabbatini si è aggiudicato il gradino più alto del podio, ottenendo il plauso della giuria, con la sua rivisitazione della pizza Margherita, dal titolo “10 pomodori interpretati in una Margherita”.

Ecco gli ingredienti della pizza di Giorgio Sabbatini vincitore del campionato mondiale dei pizzaioli 2017svoltosi a Parma

“10 pomodori interpretati in una Margherita”: Mozzarella di bufala, pomodoro San Marzano, datterino IGP, pomodorino del Piennolo, datterino, pomodorino di Pachino, pomodoro giallo datterino, Piccadilly, ramato, marinda, perino, basilico.





“La mia è una pizza dal gusto semplice, ma unico, perché combina il sapore di dieci varietà di pomodori. L’impasto è leggero e fragrante grazie al processo di fermentazione in tre fasi e all’utilizzo di farina integrale a tutto corpo”, spiega con soddisfazione Giorgio Sabbatini, Responsabile Ricerca e Innovazione per il progetto Pizza di Love IT, il primo Food Experience Store dedicato al Made in Italy, in Via Rugabella 1, a Milano.



Nel concorso di pizza classica Giorgio Sabbatini ha sbaragliato 488 concorrenti provenienti da tutto il mondo: in gara nelle 11 categorie del Campionato Mondiale ben 723 pizzaioli.