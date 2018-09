Il gatto? Un toccasana per la salute: fa bene al cuore e rende pure più felici

Cardiopatia? Adottare un gatto fa bene al cuore

Non solo i cani, ma anche i gatti producono effetti positivi nella terapia per i cardiopatici prolungandone la vita, come dimostrano gli studi scientifici. Così la Fondazione Iseni e il Centro Cuore Malpensa, che già l'anno scorso avevano lanciato una pet-therapy con l'adozione gratuita di cani, partono ora, da ottobre, con un'analoga iniziativa con i gatti.





Adottare un gatto allunga la vita: ecco perché fanno bene alla salute



"I principali benefici riguardano la sfera dei disturbi stress-correlati e depressivi e la sindrome ansiogena - spiega Andrea Macchi, direttore della struttura, che a sua volta ha adottato un micio -. Il contatto con il pelo del gatto produce ossitocina, l'ormone della felicitaà".

I gatti migliori amici dell'uomo, non solo i cani. Fanno bene alla salute

A differenza del cane, la difficolta' del gatto a fidarsi dell'essere umano stimola in quest'ultimo l'autocontrollo e l'impegno prolungato nella relazione. Il contatto con il pelo e' piacevole e distensivo, agisce in modo positivo su battito, frequenza cardiaca e pressione arteriosa. Tutto cio' produce quindi enormi benefici a livello cardiovascolare, prolungando e migliorando quindi la vita umana".





Vivere con un gatto fa bene alla salute, soprattutto al cuore



"Abbiamo deciso di avviare, attraverso la Fondazione Iseni, dei protocolli di intesa con alcuni gattili del territorio gestiti da volontari dove vengono portati i gatti abbandonati. Proporremo a chi soffre di patologie cardiache l'adozione di un cucciolo - rende noto il presidente Fabrizio Iseni -. Una soluzione con un doppio risultato: primo, ovviamente, prolunga la vita ai malati, secondo da' una casa ai gatti abbandonati, che avranno cosi' una famiglia e ripagheranno tutto l'affetto che ricevono regalando anni di vita a chi se ne prende cura".