L'ascia nera, ex schiava racconta gli orrori della mafia nigeriana. Inchiesta

E' in uscita su Amazon l’E-book "L'ASCIA NERA, INCHIESTA SUGLI ORRORI DELLA MAFIA NIGERIANA", scritto dal giornalista Claudio Bernieri in collaborazione con una ex prostituta nigeriana di Torino, Sunday Babatunde Johnbull, una ex schiava nigeriana riscattata dalla mamma a Torino da un operaio Fiat, racconta i misteri e gli orrori dell’Ascia Nera, la potente mafia nigeriana, forse la più potente mafia del mondo: ci porta a Benin City, nel delta del Niger e a Timbuctu fino in Libia: e infine nei campi di pomodori del sud, da Castelvolturno a Cerignola, nei bordelli gestiti dall’Ascia Nera per gli africani che lavorano come nella Virginia americana del 1700; come schiavi. Fino ai mattatoi di Castelvolturno dove vengono espiantati i reni alle bambine africane e venduti in America.

Un reportage pronto da un mese ma finora censurato da tutte le case editrici, perché dopo i casi Pamela e Desire la piovra africana fa paura, e pare debba essere oscurata e minimizzata, quasi come un nuovo caso Ustica, Pamela e Desiree sono diventati dei segreti di stato. Ecco allora le storie delle tante sister nigeriane. Sunday è stata riscattata da un operaio Fiat cassingegrato per la somma di 30.000 euro, ed ora racconta i misteri dell’Ascia NeraStorie di chi non ha voce, ma che svelano una realtà poco conosciuta e che molti vogliono occultare.

Ecco in anteprima la copertina e il vocabolario della mafia nigeriana e i due video del libro:

L'Ascia Nera, inchiesta sulla mafia nigeriana, ANTEPRIMA from claudio bernieri on Vimeo.

Trailer L'ascia nera, inchiesta su mafia nigeriana ( E Book di Claudio Bernieri) from claudio bernieri on Vimeo.

VOCABOLARIETTO DELL’ ASCIA NERA

Axe: ascia, logo grafico su sfondo giallo che spezza una catena, quella della schiavitù, logo usato dalle prime confraternite studentesche che si ispiravano agli Skulls, i teschi americani.



Axeman. i picciotti della Ascia Nera



Baseball cup : l’ addetto alle elemosine, al quale rimane il 10% dell’incasso giornaliero, circa 60 euro.



Black axe: Ascia Nera



Birds, Maphite, Cults, Bucaneer, Pirates, Eiye, Hightlanders, Dey Bam,Dey well, Vatican. Black Berets, Sea Dogs: bande dell’Ascia Nera in Italia.



Borgo Mezzanone: baraccopoli pugliese dove l’Ascia Nera gestisce i bordelli per gli schiavi della raccolta del pomodoro



Capones, il Don : capo nella cupola della Ascia Nera a Benin City



Captain Putin, Prince Mafia, Bambino, Mr, Sixco, Festus pedro, Juliet Sucess : capi zona in Italia



Chama Black Axe, ovvero il Macellaio : militare addetto alle punizioni e ai raid contro le altre bande



Chief: capo zona



Connection house: bordello. e insieme ristorante e mini market dove si vendono armi , neonati, droga e organi umani gestito da una mamam a Castelvolturno



Cultisti: seguaci dei culti animisti praticati dall’Ascia Nera



Deputy Don: membri della cupola nelle varie nazioni



Head of zone, : capo banda di un forum o zone, ha un stipendio di 35.000 euro al mese;



Kakoma: pozione magica da bere durante l’iniziazione



Florence, Amaka, Cavallo Bianco: mamam attive in Italia.



Gialla: eroina venduta a bassissimo prezzo, 5 euro la dose, dai nigeriani, particolarmente aggressiva



Ignorants, Schiavi: i neofiti della organizzazione



Il ghana: il più famoso ghetto italiano, vicino a Cerignola, dove la mama Cavallo Bianco gestisce il bordello La discoteque



Joint; pizzo che chiede l’Ascia Nera ai negozianti italiani



Family confraternity: organizzazione mafiosa nigeriana contrapposta all’Ascia Nera



First match: l’iniziazione



Mamam; maitresse imprenditrice del sesso e del traffico di organi umani



Mama boys: guardie del corpo della mamam



Neo black movement: organizzazione studentesca da cui nacque l’Ascia Nera.



Nest, i nidi: le zone di influenza di una banda



Nuder Temple: la capitale della mafia in Europa, Castelvolturno



Ovulatori: migranti imbottiti di droga reclutati dopo gli sbarchi dalle ONG. Vengono pagati 10.000 a trasporto.



Permesso umanitario: espediente per permettere a qualsiasi nigeriano clandestino di soggiornare in Italia e di usufruire di assistenza sanitaria e legale.



Priest: santone della banda nigeriana



Reni: organo umano venduto a 5000 euro sulla Domiziana, nelle connection house: gli organi vengono prelevati dalle sister vecchie o malate o dalle bambine



Secret Cults: riti di iniziazione ispirati ai culto animista del vodoo, usati per legare all’organizzazione gli adepti



Sister: prostItute nigeriane schiave di una mamam



Slave trade: il tragitto dal deserto alle navi ONG



Squaw: tossica italiana schiava dei nigeriani, status symbol per un pusher



Turchi; il soprannome dato ai nigeriani dai mafiosi di Cosa Nostra



Zone, ovvero il Forum: l’Italia