Preti sposati, Rai 1 ne ha parlato. Bene Liorni, male il vaticanista Romeo

Nel corso della puntata (in particolare l’intervento di Giuseppe Serrone e Albana Ruci visibile su Rai Play https://www.raiplay.it/ video/2018/10/ItaliaSi- 13102018-b67d2b86-8d89-4b18- 9ffe-25d65d261742.html a partire da 1 ora e 13 minuti circa dall’inizio della puntata) Marco Liorni ha affrontato con molta apertura e franchezza la questione dei preti sposati che chiedono di rientrare nella Chiesa e poter continuare ad esercitare il ministero pastorale in servizio alle parrocchie nella Chiesa Cattolica Romana.

Giuseppe Serrrone ha reclamato, lanciando un appello ai vertici delle Conferenze Episcopali Mondiali di perorare la causa con Papa Francesco, la riammissione in servizio attivo dei preti sposati che hanno un regolare percorso di dimissioni dispensa e matrimonio religioso: “Noi siamo ancora dentro la Chiesa e il nostro sacerdozio è eterno… non può essere cancellato. Diverso il caso dei preti sposati ridotti allo stato laicale che non possono vantare le stesse prerogative dei preti sposati con regolare percorso canonico”. L’appello lanciato attraverso la lettera di Vocatio diffusa nei giorni scorsi dalla stampa e inviata a papa Francesco e al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana non è condiviso dal nostro movimento che chiede da anni senza riscontro vaticano di estendere ai preti sposati con regolare percorso canonico le stesse prerogative concesse ai preti sposati angliacani e ai pastori protestanti ammessi nella Chiesa Cattolica Romana con mogli e figli. ItaliaSì!, è programma in onda ogni sabato pomeriggio alle 16.40 su Rai1, dove in sostanza ognuno può dire quello che vuole. Chi vuole scrive alla redazione, se accettato si presenta, sale sul podio e dice la sua. In ogni campo. Un po’ come succede a Hyde Park a Londra, ma qui siamo a Raiuno. «Il programma è cominciato da poco, pensavo che ci sarebbe voluto più tempo per dargli una sua identità, in fondo è un varietà di storie e persone, ciascuna con il proprio argomento, poteva essere spiazzante e frammentario – spiega Liorni – Ma ovviamente seguiamo un criterio per scegliere i racconti, cuciamo insieme storie diverse, ma simili». Italia Sì è uno show tutto nuovo con protagoniste storie, volti emozioni, problemi e soluzioni, ma soprattutto persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti a un pubblico popolare e a un gruppo di «saggi» del mondo dello spettacolo: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, e Mauro Coruzzi in arte Platinette. Nella puntata del 13 Ottobre 2018 i saggi del mondo dello spettacolo Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, e Mauro Coruzzi si sono dimostrati, con i loro interventi sulla storia di Giuseppe Serrone e Albana Ruci poco preparati e imprecisi come commentatori sulle questioni teologiche e canoniche affrontate da Giuseppe Serrone. Inoltre la Santarelli e Coruzzi hanno cercato di mettere in cattiva luce l’intervento di Albana Ruci, che ha lanciato anch’essa un appello d’amore a Papa Francesco e ai vertici vaticani per la riammissione dei preti sposati con regolare percorso canonico nella Chiesa. In studio in Via Teulada 66 era anche presente anche Enzo Romeo caporedattore e vaticanista del Tg2. A lungo responsabile della redazione esteri, si interessa da sempre al mondo religioso. Da inviato ha seguito i pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Collabora ai periodici «Credere» e «Jesus» e fa par- te del comitato di direzione di «Dialoghi», rivista dell’Azione Cattolica Italiana. Il giornalista è stato inserito in puntata come commentatore della storia di don Serrone e per lanciare tramite la Rai il suo libro “Lui, Dio e lei. Il problema del celibato nella Chiesa”. Peccato che proprio in questa occasione abbia rivelato commentando l’intervento di don Serrone, tutte le sue lacune teologiche e canonisticte sulla questione dei preti sposati (formazione che non dovrebbe mancare a un autore di libri sul celibato e a un caporeddatore e vaticanista Tg2), della dispensa, della riduzione allo stato laicale. Romeo era molto confuso ed è stato corretto per le sue inesattezze da don Serrone. Inoltre Enzo Romeo senza verificare in precedenza ha messo in dubbio, dimostrando poca deontologia giornalistica, le vere affermazioni di don Serrone sulla sua dispensa dal celibato e sul suo matrimonio religioso regolarmente registrato in una parrocchia del viterbese, dove don Serrone si è unito in matrimonio con Albana Ruci nel 2002.

Associazione Sacerdoti Sposati