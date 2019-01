Carige, arriva l'ombrello pubblico e la possibile nazionalizzazione

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, riferisce una nota, viene prevista la possibilita' per la banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia. In stretto raccordo con le istituzioni comunitarie, le garanzie previste saranno concesse nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Le misure previste nel decreto, spiega la nota di Palazzo Chigi, si pongono in linea di continuita' con il provvedimento di amministrazione straordinaria recentemente adottato dalla Banca Centrale Europea. L'obiettivo e' di consentire ai Commissari di assumere le iniziative utili a preservare la stabilita' e la coerenza del governo della societa', completare il rafforzamento patrimoniale dell'Istituto gia' avviato con l'intervento del Fondo Interbancario dei Depositi, proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati e perseguire un'operazione di aggregazione.

In pratica, dopo l'intervento dell'Europa preoccupata per la solidità della banca a causa del mancato aumento di capitale prima di Natale, il governo è corso ai ripari per dare assicurazioni al mercato e agli investitori. Come? Con un doppio intervento. Uno è già certo: le prossime operazioni a sostegno del patrimonio di Carige avranno l'ombrello pubblico, sotto forma di una garanzia sulle nuove emissioni. Ma se non dovesse bastare, il Governo è pronto anche a un intervento diretto: nel caso in cui i commissari straordinari di Carige lo chiedessero, lo Stato potrebbe entrare direttamente nell'azionariato. Così come è già accaduto per Mps, con l'intervento del ministero dell'Economia.