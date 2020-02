Giovani e Lavoro, il programma ad hoc Intesa Sanpaolo per giovani e aziende

"Giovani e Lavoro è il programma di Intesa Sanpaolo che inserirà 5000 giovani nel mondo del lavoro. È stato ideato all’interno delle iniziative di Impact Bank per aiutare giovani e imprese a intercettare le skills professionali più richieste", ha dichiarato ad Affaritaliani.it Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo.

Presentato oggi a Milano il progetto Giovani e Lavoro realizzato da Intesa Sanpaolo per favorire l’accesso di giovani tra i 18 e i 29 anni al mondo del lavoro, colmando il disallineamento di competenze tra domanda e offerta nel mercato occupazionale. Il programma, finalizzato a formare in Italia circa 5.000 giovani entro il 2021 in ambiti per i quali sono emerse più forti le esigenze delle imprese rispetto al personale formato da assumere, ossia il settore informatico, della ristorazione/alberghiero e delle vendite, è stato illustrato nel corso della tavola rotonda da Paolo Bonassi, Executive Director Strategic Support di Intesa Sanpaolo, Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo e da Oscar Pasquali, Country manager Generation Italy alla presenza di alcune aziende coinvolte nel progetto fra cui: Gianluca Berghella, Presidente e CEO Armundia Group, Fausto Caravello, Responsabile HR Kasanova, Caterina Magni, Socio Libraccio, Alessandro Malacart, CFO Digital Magics e David Ranucci, Fondatore e Socio Giulio Pane e Ojo (Rugantino).

Ai giovani, il programma offre formazione gratuita finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali (soft skills).

Alle aziende, Giovani e Lavoro garantisce un bacino di persone formate secondo le loro esigenze.

Ad oggi, su oltre 9.300 giovani candidati al programma, oltre 700 studenti sono stati inseriti in aula, con un tasso di assunzione dell’80% per i primi studenti diplomati. Sono oltre 1.000 le imprese coinvolte tramite gli incontri sul territorio.

Tutti i costi del progetto, inclusi quelli della individuazione dei candidati e dell’erogazione dei corsi di formazione, sono interamente coperti da Intesa Sanpaolo, rendendone la fruizione totalmente gratuita sia per i partecipanti che per le aziende interessate alle potenziali assunzioni.

Giovani e Lavoro: l'intervista di Affaritaliani.it a Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo



Venturini, Intesa Sanpaolo: "Giovani e Lavoro rientra nelle iniziative di Impact Bank"

“Giovani e Lavoro è il programma di Intesa Sanpaolo che inserirà 5000 giovani nel mondo del lavoro. È stato ideato all’interno delle iniziative di Impact Bank, cioè di quanto facciamo a beneficio della società e del mondo dei giovani. In questo caso, per aiutare giovani e imprese a intercettare le skills professionali più richieste e per favorire una maggiore capacità di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”, ha approfondito ai microfoni di Affaritaliani.it Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo, “I settori coinvolti sono ristorazione, commercio retail e informatica ma aspiriamo ad includere la manifattura, dato che dal territorio lombardo arrivano molte richieste da parte delle aziende. Il programma è partito con tre città italiane: Napoli, Milano e Torino, ma vogliamo raggiungere tutti i luoghi in cui la banca è presente. L’obiettivo è quello di affiancare l’attività della banca profit alle attività destinate a migliorare la sostenibilità del nostro approccio al business e alle attività tradizionali. Ci sono molte richieste con 700 inserimenti già realizzati e contiamo di proseguire su questo fronte fino a saturare la capacità messa in campo”.

“Con questo progetto il Gruppo affronta il problema della disoccupazione giovanile" ha aggiunto Gianluigi Venturini, "offrendo ai giovani gli strumenti professionali necessari per accedere al mercato del lavoro e, allo stesso tempo, garantendo personale formato alle imprese. Dall’avvio del progetto, sono già 15 le aziende che, a Milano, hanno avviato percorsi di assunzione. Iniziative come questa rientrano a pieno nella strategia di supporto del Gruppo ai giovani per i quali abbiamo avviato diversi progetti. Tra questi Z Lab, rivolto alle scuole secondarie per offrire agli studenti di licei e istituti tecnico/professionali un programma triennale di apprendimento e sperimentazione dentro Intesa Sanpaolo. Inoltre, abbiamo erogato oltre 170 milioni di euro per finanziare gli studi universitari di 15.000 studenti e, grazie al prestito senza garanzie ‘Per Merito’, gli studenti che in Italia hanno ricevuto un finanziamento sono stati 3.240 in un anno e, di questi, il 13% sono in Lombardia”.

“Il fenomeno della disoccupazione giovanile si scontra in modo paradossale con la difficoltà delle imprese a reperire risorse già formate. Con questo progetto Intesa Sanpaolo affronta uno dei temi più urgenti, l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, sotto un duplice aspetto: offre ai giovani strumenti per competere nella ricerca di un’occupazione avviandoli a una professione; allo stesso tempo risponde all’esigenza espressa dalle nostre imprese di inserire personale motivato e con una formazione di base”, ha concluso Paolo Bonassi, Responsabile Direzione Strategic Support Intesa Sanpaolo.

A fronte di circa 1,3 milioni di giovani italiani disoccupati, nel mercato del lavoro sono aperte circa 731 mila posizioni i cui profili sono di difficile reperimento da parte delle imprese. Il 30% dei giovani disoccupati è concentrato in sei province italiane: Napoli, Roma, Bari, Palermo, Milano, Torino (Fonte Istat). Il 17% delle posizioni richieste dalle imprese è difficile da coprire, specie per i ruoli e le professionalità dei settori hospitality/ristorazione, retail/addetti alle vendite e digitale/ICT (Fonte Unioncamere). Il progetto Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo (presentato dal CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina a fine gennaio 2019) ,mette in relazione tre elementi fondamentali: la disoccupazione giovanile, le aree geografiche dove questa è più elevata e la richiesta di personale già formato da parte delle imprese.

Il progetto Giovani e Lavoro è realizzato da Intesa Sanpaolo tramite Intesa Sanpaolo Formazione, la società del Gruppo che progetta, organizza, gestisce e coordina programmi di formazione, addestramento e perfezionamento professionale e si svolge in collaborazione con Generation Italy, l’iniziativa globale non profit creata da McKinsey & Company nel 2015 con l’obiettivo di contribuire a ridurre il fenomeno della disoccupazione giovanile. In tre anni, Generation ha diplomato e accompagnato nel mondo del lavoro oltre 26.000 studenti provenienti da 100 città in 11 Paesi nel mondo. In Italia, secondo Paese europeo dopo la Spagna, Generation ha avviato le proprie attività nel 2018 attraverso una fondazione non profit e ha lanciato i primi programmi di formazione in ambito retail e sviluppo software.