Venturini, Intesa Sanpaolo: Giovani e Lavoro, programma per giovani e aziende

“Giovani e Lavoro è il programma di Intesa Sanpaolo che inserirà 5000 giovani nel mondo del lavoro. È stato ideato all’interno delle iniziative di Impact Bank, cioè di quanto facciamo a beneficio della società e del mondo dei giovani. In questo caso, per aiutare giovani e imprese a intercettare le skills professionali più richieste e per favorire una maggiore capacità di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”, ha approfondito ai microfoni di Affaritaliani.it Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo, “I settori coinvolti sono ristorazione, commercio retail e informatica ma aspiriamo ad includere la manifattura, dato che dal territorio lombardo arrivano molte richieste da parte delle aziende. Il programma è partito con tre città italiane: Napoli, Milano e Torino, ma vogliamo raggiungere tutti i luoghi in cui la banca è presente. L’obiettivo è quello di affiancare l’attività della banca profit alle attività destinate a migliorare la sostenibilità del nostro approccio al business e alle attività tradizionali. Ci sono molte richieste con 700 inserimenti già realizzati e contiamo di proseguire su questo fronte fino a saturare la capacità messa in campo”.

