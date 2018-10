Ale & Franz - Nel nostro piccolo al Teatro Nuovo

Dopo il successo degli anni scorsi il Teatro Nuovoè lieto di ospitare il duo comico più amato del momento. Dal 23 ottobre all'11 novembre Ale & Franz sono in scena con un nuovo divertente spettacolo: Nel nostro piccolo.

Un viaggio alla ricerca del punto di partenza, quello che ha mosso la voglia e ricerca di comicità da parte dei due artisti. Un viaggio divertente, affrontato con leggerezza e divertimento,il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di guardarsi dentro.

InNel nostro piccolo,Ale & Franz raccontano le piccolezze, le sconfitte, le paure che li accompagnano. Narrano del coraggio di vivere storie non sempre vincenti. La forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, o anche la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore, la gioia della vita; con la convinzione che solo ridendo riusciamo a scoprire i nostri difetti.

“La risata è il nostro veicolo fondamentale per riuscire a parlare di noi senza prenderci troppo sul serio” spiegano i due artisti.

Nel costruire le tappe di questo percorso si sono imbattuti nei loro punti fermi che hanno condizionato la loro vita artistica: Giorgio Gaber edEnzo Jannacci.Personaggi che hanno rappresentato la scintilla che gli ha permesso di vedere l’uomo come il centro di tutto. Conoscere il suo mondo, un mondo sofferto e gioioso, colorato e grigio, assolato e buio; ma sempre, e comunque, un mondo vero. Senza timori, senza remore.

“Tutto questo porteremo con noi, sul palco. Quei pensieri, quelle parole, quelle note, in cui c’è anche il punto di partenza, la nostra piccola storia” raccontano i due comici. “E vi racconteremo la fortuna di aver potuto respirare la stessa aria che Gaber e Jannacci respiravano. L’aria di Milano. Di quegli anni. Ma ridendo sempre!!! Nel nostro piccolo”.