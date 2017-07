Andrea Salerno (LA7): "Io veltroniano? No sono un calzolaio della tv"

“La mia idea di tv? In poche parole è quello che fa LA7. Una televisione fatta da professionisti che sanno quello che fanno con grande attenzione al prodotto. Io ho detto ‘calzolai della televisione’… sono tutti amici che ho trovato e altri che arriveranno che sanno fare esattamente con grande dedizione e qualità i loro programmi e il loro lavoro televisivo”.

Lo spiega ad Affaritaliani.it Andrea Salerno, neo direttore di LA7 dopo le esperienze in Fandango (direttore editoriale) e in precedenza il lungo corso alla Rai (assistente del presidente Siciliano da 1996 al 1998 e assistente alla direzione di Rai 3 dal 1998 al 2007).

“Io sono qui da 40 giorni. E’ un lavoro che comincia ora”, sottolinea.

E nella nuova La7 già si vede la mano nuova. Corrado Guzzanti ad esempio…

“Corrado è una cosa interessante e sarà sicuramente funzionale al racconto che fa LA7 dell’informazione. La sua è una pagina satirica breve dopo il telegiornale e la Gruber, che dà un altro taglio al racconto del quotidiano”.

Una tv che assomiglia alla vecchia Rai 3. Lei è veltroniano…

“Ma guardi non lo so, veda lei. No direi di no…”