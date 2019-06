Ascolti Tv Auditel: Gerry Scotti fa volare il Tg5, Liorni affossa il Tg1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 5 giugno 2019, in fascia preserale, sottolineano una tendenza preoccupante per l'Ammiraglia Rai ed esaltante per quella Mediaset.

Chiusa anzitempo L'Eredità con Flavio Insinna su Rai1 che arginava la concorrenza, battendola costantemente, ecco che Gerry Scotti è libero di spopolare raggiungendo con Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.097.000 spettatori (19.4%) e con Caduta Libera 3.618.000 (24.3%), mentre Marco Liorni con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente convince 2.094.000 spettatori (18.3%) e con Reazione a Catena 3.373.000 spettatori (21.6%).

Questo rovesciamento delle cifre porta anche scompiglio nei due notiziari, favorendo il Tg5 (20,4%) rispetto al Tg1 (21,5%) che si affossa e prevale di un solo punto di share su quello concorrente. Mercoledì scorso il Tg5 delle 20,00, trainato da Flavio Insinna con L'Eredità, aveva raggiunto il 19,5% e il Tg1 il 22%.

Marco Liorni è appena arrivato alle redini di Reazione a Catena, ma con tutto il rispetto per la sua professionalità, non si spiega perché il bravo Gabriele Corsi che l'anno scorso aveva spopolato con il programma, rivelatosi uno dei grandi successi dell'estate televisiva non solo di Rai1, sia stato cassato inesorabilmente.

Inoltre, Gerry Scotti con Caduta Libera andrà in onda fino al 15 luglio, il che rende altrettanto inspiegabile la decisione di chiudere L'Eredità al 2 giugno. Ovviamente, Liorni potrebbe risollevarsi e ribaltare la situazione, ma le avvisaglie non lasciano ben sperare. Sicuri che le scelte effettuate riguardo al preserale del Servizio Pubblico siano state giuste?

In tutto questo, ieri Canale 5 ha ottenuto una media del 19,7% lungo tutta la giornata mentre l'Ammiraglia Rai si è fermata al 15,51%. Rai1, abbiamo un problema?