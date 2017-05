Fabio Fazio verso l'addio: dalla Rai a La7 alla corte di Urbano Cairo



Fabio Fazio lascia la Rai? Dopo le voci su Massimo Giletti (senza dimenticare l'addio di Nicola Savino), ecco che il tetto agli stipendi sembra allontare il presentatore ligure da Viale Mazzini. Con una novità. Se i rumors televisivi lo davano sulla strada verso Mediaset (o Discovery), ora invece spunta con forza La7. Anzi, secondo Il Messaggero lo scenario che porta Fabio Fazio alla corte di Urbano Cairo è molto concreto.



Fabio Fazio, dalla Rai a La7. PIù intrattenimento che talk show



Con un dubbio: cosa farebbe nella nuova realtà? La sensazione è che per Fabio Fazio sarebbe più probabile l'intrattenimento dei talk-show visto l'affollamento a La7 sul secondo fronte (da Mentana aFloris, passando per Formigli e Paragone). Ma siamo ancora alle ipotesi. Intanto prima di tutto bisognerà capire come andranno le trattative di Fabio Fazio con la tv di Urbano Cairo.