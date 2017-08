Giletti a La7, marchetta del Corsera. Dalla vecchia guardia brontolii vs Cairo

Duro attacco all'amministratore delegato: emergono i brontolii e la puzza sotto il naso dei vecchi corrieristi contro il "parvenue" Urbano Cairo. A scrivere su Facebook un post sulla "clamorosa marchetta" del giornale al "padrone", commentando la notizia del passaggio di Giletti a La7, è Fabio Cavalera, ex corrispondente da Londra e prima da Pechino, ai tempi di Mani Pulite re della giudiziaria nonché membro storico del Cdr.



Ecco che cosa scrive Fabio Cavalera su Facebook:

"Per la serie Corriere-horror... una pagina intera (con vistoso richiamo in prima) dedicata all'inutile e penoso Giletti il quale ci informa che trasloca alla 7. Il lato positivo è la notizia che il canone Rai non servirà più a stipendiare simili umani. Per il resto meglio stendere un velo pietoso. Specie sulla foto a corredo del servizio: Giletti sorridente con Cairo mentre firma il contratto. Cairo è pure editore del Corriere. Se uno più uno fa due: il Corriere, mio giornale, ha fatto una clamorosa marchetta al "padrone". Tutto si può fare ma con classe e distacco. Qui siamo alla svendita del buon senso".