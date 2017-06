Un momento della presentazione del nuovo frigorifero Samsung Family Hub, dal cui schermo touch è possibile fare la spesa on line su Supermercato24.

Samsung e Supermercato24: con il nuovo frigo FamilyHub la spesa è on line



Samsung svela il nuovo frigorifero FamilyHub, con uno schermo che permette di fare la spesa on line con Supermercato24, e racconta come la tecnologia migliora la vita quotidiana liberando tempo. La tecnologia dunque è vista come elemento chiave della quotidianità, capace di influenzare i rapporti sociali, le abitudini e il modo di pensare dei consumatori, migliorandone la qualità della vita e la concezione dello spazio e del tempo. Di questo si è parlato ad “Abitare la tecnologia”, l’evento organizzato presso la Samsung Smart Home da Samsung e Supermercato24, primo player italiano della spesa online, con la partecipazione di Carla Facchini, Professore Ordinario di Sociologia della famiglia dell’Università di Milano-Bicocca. Un’occasione per approfondire i temi legati al ruolo e all’utilità della tecnologia nella vita quotidiana, ma anche per far scoprire agli ospiti le possibilità offerte dall’innovativo frigorifero Samsung FamilyHubTM e l’esperienza della spesa online, fatta direttamente dal frigorifero, con Supermercato24.

Samsung, con il nuovo frigo FamilyHub la spesa è on line con Supermercato24. Le parole di Antonio Bosio, Product & Solutions Director di Samsung

Il Samsung FamilyHubTM è un elettrodomestico dotato di tecnologia IoT (Internet of Things) che offre nuove modalità per organizzare la spesa, fare shopping online, cucinare e connettersi in qualunque momento. Ma può anche assumere il ruolo di nuovo “aggregatore” di casa, favorendo la comunicazione, creando nuove opportunità di condivisione per la famiglia e facilitando la gestione delle attività domestiche. “Immaginiamo un concetto di vita vissuta su due assi, una in lunghezza, l’altra in larghezza, e la viviamo quando si libera spazio su queste dimensioni: sulla lunghezza puntiamo a vivere a lungo avendo cura di noi stessi; sulla larghezza “creiamo spazio” nelle nostre giornate evitando di impiegare tempo in attività che possiamo realizzare agevolmente grazie alla tecnologia, come quelle che effettuiamo con gli elettrodomestici” ha affermato Antonio Bosio, Product & Solutions Director di Samsung. “Proprio il frigorifero è stato tra i primi elettrodomestici a contribuire all’emancipazione della donna, offrendole la possibilità di conservare i cibi e sollevandola di conseguenza dall’impegno di dover fare la spesa più volte nel corso della stessa giornata. E oggi il nostro FamilyHubTM rappresenta una nuova svolta, offrendo nuove opportunità di gestione del cibo, di condivisione, comunicazione e intrattenimento familiare, ma giocando anche un ruolo centrale in ottica IoT e nel futuro delle generazioni che abiteranno nella casa connessa”.

Samsung, con il nuovo frigo FamilyHub la spesa è on line con Supermercato24. Le parole di Federico Sargenti, Amministratore Delegato di Supermercato24

I consumatori cambiano esigenze e le tecnologie e i servizi a loro disposizione si adattano, rispondendo ai loro bisogni, alle loro abitudini, ma anche all’evoluzione delle dinamiche sociali e familiari. “Velocità, comodità e risparmio di tempo sono tra gli elementi che i nostri clienti cercano e apprezzano maggiormente” ha dichiarato Federico Sargenti, Amministratore Delegato di Supermercato24. “Oggi il nostro servizio permette di effettuare la spesa online in pochi minuti, e riceverla tramite il personal shopper che l’ha realizzata al nostro posto, anche entro un’ora direttamente all’indirizzo desiderato. Chi utilizza Supermercato24 è prevalentemente donna (70%), il 36% ha tra i 18 e 34 anni mentre il 64% ha più di 34 anni, e di queste il 76% sceglie la consegna in giornata di cui il 36% entro le due ore. Poter fare la spesa online da casa, dal lavoro o sui mezzi pubblici e scegliere il proprio supermercato di fiducia sono alcuni dei vantaggi che i nostri clienti apprezzano di più oltre all’approccio multi-device ai quali oggi si aggiunge anche il frigorifero FamilyHubTM”. QUI LE SLIDE su Supermercato24.

Samsung, con il nuovo frigo FamilyHub la spesa è on line con Supermercato24. Le parole di Carla Facchini, Professore Ordinario di Sociologia della famiglia dell’Università di Milano-Bicocca



Accade anche, però, che nel contesto di cambiamenti sociali, come quello che vede gli uomini maggiormente coinvolti nelle attività domestiche, le donne continuino ad avere un ruolo preponderante nel fare la spesa, pur adottando nuove soluzioni e modalità. “Sebbene il tasso di occupazione femminile sia sempre più elevato anche nelle coppie con figli, con un 55% delle madri tra i 35 e i 54 anni d’età che lavorano, la cura domestica rimane prevalentemente a carico delle donne, che vi dedicano circa il 21,7% del proprio tempo in un giorno medio contro il 7,6% degli uomini, anche se vi è una maggiore condivisione con il partner” commenta Carla Facchini, Professore Ordinario di Sociologia della famiglia dell’Università di Milano-Bicocca. “Parallelamente, è aumentata la propensione delle donne a utilizzare internet, con un 84,7% delle giovani tra 25 e 34 anni d’età che dichiarano di avere navigato online almeno una volta negli ultimi tre mesi. È proprio in questo contesto, quindi, che la tecnologia diventa un veicolo di cambiamento sociale, semplificando le incombenze domestiche quotidiane e fornendo un valido supporto alle donne, che così possono avere più tempo a disposizione da dedicare ad altre attività, dal lavoro al tempo libero” (QUI LE SLIDE della sua presentazione). È così che Samsung FamilyHubTM e un servizio come Supermercato24 si collocano tra quelle innovazioni capaci di facilitare la vita quotidiana, offrendo nuove modalità per fare la spesa, e rappresentando un valido supporto all’evoluzione dei cambiamenti sociali. Inoltre, un’innovazione come FamilyHubTM offre ulteriori opportunità, anche in chiave prospettica, grazie alla continua evoluzione della tecnologia IoT di Samsung e alle soluzioni per la casa connessa.



Samsung, con il nuovo frigo FamilyHub la spesa è on line con Supermercato24. Il Family Hub

Disponibile nella versione quattro porte e combinato e dotato di tecnologia IoT, rivoluziona la classica idea di frigorifero. L'elemento centrale è un display touch Full HD da 21,5 pollici, un centro di comando digitale per una casa connessa, che beneficia del sistema operativo Tizen offrendo tecnologia, servizi e applicazioni rivoluzionari, mai visti prima in un frigorifero: Food Experience - una migliore gestione del cibo contenuto nel frigorifero: grazie a tre fotocamere integrate è sempre possibile controllare cosa c’è nel frigorifero direttamente dallo smartphone, anche quando ci si trova fuori casa o al supermercato. FamilyHubTM permette anche di condividere con la propria famiglia la shopping list, ordinare direttamente la spesa tramite le applicazioni di shopping online come Supermercato24, e consultare ricette e video-ricette in tempo reale direttamente dal display. Entertainment - Intrattenimento connesso: FamilyHubTM permette di ascoltare playlist e programmi radio tramite le app di Spotify e TuneIn, navigare in internet, consultare le news di sport e attualità e guardare i propri programmi TV preferiti tramite la funzione di TV Mirroring (compatibile con Samsung Smart TV). Family Communication - Un centro di comunicazione per tutta la famiglia: addio a carta e penna. FamilyHubTM permette di utilizzare il display come una lavagna digitale su cui scrivere o colorare, postare foto e condividere gli impegni con tutti i membri della famiglia. Smart Home - Tecnologia IoT integrata: come tutti i prodotti Samsung connessi, il frigorifero FamilyHubTM è anche una piattaforma estremamente dinamica e in evoluzione che sfrutta al meglio le potenzialità dei servizi IoT di Samsung, permettendo di utilizzare le funzioni del frigorifero a distanza dallo smartphone o di controllare tutti gli altri dispositivi connessi direttamente dal display. Samsung ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED. Per essere aggiornati sulle ultime novità, è possibile visitare la sezione Samsung Newsroom su www.samsung.com.

Samsung, con il nuovo frigo FamilyHub la spesa è on line con Supermercato24. Supermercato24

Supermercato24, è lo specialista della spesa online, consegnata a casa tua anche in un’ora. Multicanalità, comodità, velocità della consegna, risparmio di tempo e personal shopper suoi asset principali. Fondata a settembre 2014 Supermercato24, si basa su un meccanismo semplice: mettere in contatto chi desidera ricevere la spesa con persone – i personal shopper – che possono fare fisicamente la spesa al loro posto. Attraverso il sito, i clienti possono scegliere il supermercato di fiducia, i prodotti da acquistare e quelli in offerta sulla piattaforma, facendosi poi consegnare il tutto all’indirizzo desiderato anche entro un’ora con un semplice costo di consegna a partire da 4.90. Il cliente può anche pagare direttamente in contanti alla consegna oppure con carta di credito e tramite Apple Pay. Il funzionamento si riassume in 6 step: il cliente si collega al sito www.supermercato24.it, tramite cellulare, tablet o computersceglie il supermercato (tra i 1.351 disponibili) e riempie il carrello online; inserisce l’indirizzo a cui si desidera ricevere la spesa; l’ordine viene inviato a un personal shopper; il personal shopper va al supermercato e fa la spesa; la spesa viene consegnata al domicilio o altro indirizzo richiesto dall’utente. Per chi è al primo acquisto e vuole testare il servizio, o per chi ha fretta, è disponibile anche un carello veloce, pre-impostato con i prodotti più acquistati e con un semplice click finalizzare l’ordine.

Samsung, con il nuovo frigo FamilyHub la spesa è on line con Supermercato24. Dov'è attivo Supermercato24

Il servizio oggi è attivo in 16 provincie italiane in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Lazio. Con una media di 300 comuni coperti dal servizio, quelli dove Supermercato 24 è più utilizzato sono nell’ordine: Roma, Milano, Torino, Verona, Vicenza, Bologna, Padova, Monza Brianza e Venezia. L’e-commerce grocery 3.0 tutto italiano in poco più di due anni consegna in media 500 spese al giorno. Vanta oltre 30 mila clienti e 250 mila utenti registrati. Grazie all’ultimo aumento di capitale avvenuto ad inizio febbraio Supermercato24 inizia il 2017 con nuovi progetti: apertura al sud ed espansione al nord; parità di prezzo già attivo nelle principali città italiane come Torino, Milano e Roma e a brevissimo in altre città italiane; consolidamento rapporti con il Mercato GDO: si lavora sull'integrazione, (S24 è visto come gli abilitatori della GDO all'online); miglioramenti innovativi / Tecnologici; espansione estera. S24 ha chiuso il 2016 con un fatturato di circa 3 milioni, +400% rispetto al 2015 in cui ha registrato 750.000 euro. Lo si può seguire su Facebook https://www.facebook.com/supermercato24/?pnref=lhc Sito web https://www.supermercato24.it ; Scarica l’App da iTunes e Google Play